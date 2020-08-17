瀧澤秀明被批包庇山下智久與未成年少女飲酒開房

35歲日本尊尼男星山下智久，本月初被爆疑與未成年少女深夜飲酒，並與17歲學生妹開房過夜，兩人密會8小時才前後腳離開。事後，尊尼事務所為山P辯稱，當日當事人不知道少女未成年，且沒有對山P處分，被批評包庇山P。

事件發生後，山P未有表態或向公眾道歉，尊尼事務所不但沒有處分行動，對事件更以不了了之方式處理。有指是副社長瀧澤秀明的私心刻意放過山P。過往尊尼藝人發生桃色事件，都會嚴懲，重則解除合約輕則雪藏，山口達也就是典型例子。

據日本傳媒分析，瀧澤秀明視山下智久為後輩，十分照顧對方，兩人交情深厚，有心偏幫山P並不意外。據聞山P名字也是瀧澤改的，平時瀧澤常邀山P到家玩，巡演時瀧澤試過在酒店教山P怎樣洗襪子，因為感覺瀧澤是特別成熟， 所以Jr.時期山P叫他做PAPA，關係之深可謂不言而喻。另一方面，雜誌指甚得已故Johnny喜多川社長喜愛的瀧澤，在喜多川死後獲委任副社長，連口頭禪亦似足喜多川，但瀧澤不分公私的處理手法，會令他失去信用，影響深遠。