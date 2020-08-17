東方日報C1：高海寧怒摑江疏影　狂迷電話滋擾洩憤

女星高海寧早前參演內地劇，拍攝怒摑第三者江疏影的戲份時演技大爆發，結果一巴掌成名，勁吸百萬粉絲！不過有劇迷疑過於入戲，竟為江疏影「出氣」而瘋狂致電騷擾，大鬧劇中角色是「妓女」！

33歲的高海寧（高Ling）擁有34D豐滿上圍，初入行時曾被定型為賣身材的花瓶，但經過12年的浸淫後，她已躋身「女一」之列，最近更接受新挑戰，客串演出內地劇《三十而已》飾演「趙靜語」，與內地女星江疏影鬥戲爭男友！

雖然高Ling只參與拍攝兩天、客串九場戲，但其中一場「兜巴星」江疏影的戲碼，獲讚氣場勁，演得入木三分，有網民更指現實中飽受音樂人舊愛鄧智偉出軌之痛的她，劇中完全真情流露！

不分晝夜日日鬧

高Ling的「一巴掌」成功打破花瓶形象，「視后級」演技更帶挈她短時間內吸納過百萬粉絲，社交網帳戶由原來的「橙V」等級，升級為每月瀏覽量過千萬的「金V」等級認證，粉絲紛紛留言讚好「表忠」，但同時亦惹來劇迷「尋仇」！

近日有讀者投訴，指半個月來不分晝夜收到來自香港、內地、美國、日本，甚至遠至俄羅斯的匿名電話及短訊騷擾，來電者表明要找「趙靜語」，當中更有操普通話的人破口大罵：「你這個婊子（妓女）！」令人不勝其煩。經了解後，原來《三》劇有「趙靜語」的個人資料，懷疑有劇迷過於入戲，竟然依照劇中的手機號碼致電，找「趙靜語」算帳！

對於角色連累讀者遭滋擾，高Ling昨日受訪時表示：「覺得好無奈，知道同類事情有發生喺另一男演員楊玏身上，同樣係有劇迷打電話去搵劇中角色，但其實個電話係屬於另一個人嘅，我向受影響嘅讀者講聲對唔住！」至於《三》劇製作公司亦對劇中出現的電話號碼令他人受滋擾致歉，並與播放平台安排畫面更替。

提到成功打入內地市場，高Ling謙虛表示：「我都係客串啫，係無綫幫我接拍。雖然只係好少戲，但我好認真準備，事前有Send我啲演戲片畀劇組睇，佢哋覺得啱先畀我演。（未來會唔會多發展內地市場？）咁要睇公司安排，喺無綫有幾齣劇要拍，其實接內地劇係在乎機會，唔係為錢。」

親身經歷演得更真？

她續指首次參演內地劇獲益良多，坦言導演要求甚高：「好似我摑江疏影嗰場戲，導演要求一Take過，都幾高難度，因為要拿捏住嗰份情緒。由我踏入江疏影間舖頭，再演同講三、四頁紙對白，全程要一氣呵成。雖然好大壓力，但演完後好Enjoy，導演都有讚！」提到怒摑第三者一幕發揮得淋漓盡致，是否因「戲如人生」有關？她強調：「絕對唔係，我係一個專業演員，分得清演戲同私人生活係絕對冇關係嘅。」

另外，四劇輪住播的高Ling日前在同事陪同下現身灣仔行街，沿途手機不離手，取車後邊講電話邊單手整理車尾箱，上車後才乖乖放低手機專心開車，直駛電視城開工。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：