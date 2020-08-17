首次封街跳唱型爆　八三夭趕場演出最怕…

台灣樂團八三夭以代言大使為街舞大賽壓陣演唱，首次在封街大道表演，他們難掩興奮，一口氣連唱幾首歌炒熱氣氛，主唱阿璞說：「雖然我們不是舞團，但寫出這麼多舞曲，就是要讓大家跳。」他們由2003年成軍至今，音樂路上不斷自我挑戰，對很多參賽者學舞初期曾遭家人反對，八三夭以自身經歷鼓勵參賽者能向家人證明自己的堅持不是白費的，他們說：「家人通常不會了解你為何要這麼堅持自己的夢想，因為他們沒有接觸過你正在追逐的事物。加油，努力成為自己領域的佼佼者。」

當日他們連趕兩場演出，時間緊迫被問到是否有趕不上活動的經驗？結他手劉逼說：「我常常做噩夢沒趕上表演，在門口聽到主持人介紹八三夭上台，我還提着結他想要穿越人群，可能因為我們常常趕場與時間賽跑。每年跨年都有這種感覺，在高速公路上狂奔，遇到塞車或車子拋錨，都會頓時覺得失去希望，但是最後總是找到辦法趕上演出。」

第二天開場表演還有女團L.C.G.勵齊女孩，為此次開唱苦練舞蹈已久，成員小文說：「雖然我們舞蹈動作不算難，但要跳整齊的刀群舞不容易，我們常常練唱歌、錄音、練舞就佔掉了整天的時間，而且有時大家還要兼顧原本的工作或課業，所以有時要大家可以的時間只能夜練。」