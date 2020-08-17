英國上位女星為《王冠》埋尾演戴妃

早前有電影公司計劃開拍已故戴安娜王妃（Princess Diana）傳記片《Spencer》，並公布由《吸血新世紀》（Twilight）美國同志女星姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）飾演，立即惹來外界爭議！而昨日Netflix劇集《王冠》（The Crown）官方社交網站公布第5以及最後一季即第6季將會由英國上位女星Elizabeth Debicki飾演劇中戴妃一角。

現年29歲的Elizabeth在社交網站亦有發聲明宣布消息，她說：「戴安娜王妃的精神、言語和舉動深深植根於許多人的心中。加入本系列是我的真正優越和榮幸，從第一集開始我已完全愛上此劇。」在Elizabeth之前，英國女星Emma Corrin亦於今季《王冠》中飾演戴妃。

Elizabeth除了拍劇之外，她亦拍過多部荷里活大片包括《大亨小傳》（The Great Gatsby）、《銀河守護隊2》（Guardians of the Galaxy Vol. 2）以及下月上映的《TENET天能》（Tenet）等。