自爆遭7隊友欺凌！18歲Haena曾服50粒安眠藥尋死

韓團AOA前成員珉娥、I LUV前成員Minah，以及曾參加選秀節目《Produce 101》第二季的男團LIMITLESS前成員尹熙錫，先後自爆與隊友不和及受欺凌，而患上抑鬱症兼曾試圖自殺！

去年底加入女團ANS的18歲成員Haena，前日亦在社交網發文，透露受隊友欺凌而患上抑鬱症及恐慌障礙。Haena發文表示：「我沒法再忍受，即使我人生被毀，像死去一樣痛苦，原本也不想任何人受傷害，一直強撐到現在，但我已死過翻生，沒甚麼好害怕。原本打算甚麼也不說就這樣獨自離開，靜靜地死去，所有人也不知道當中原因，如果對方還是個人，應該也會心懷愧疚生活吧？因為沒有證據就當沒事發生過，靜靜地承受委屈，不是因為我傻，而是我最後的體恤，好好想清楚，一句道歉的話，真的有那樣困難嗎？」她又表示即使對方道歉也無法原諒，至少她會帶着一切離去。」而她隨後再發文，透露曾在咖啡店受到一生也不會忘記的辱罵及傷害，又指是七個人集體辱罵她，即使遇上這種事，她也沒有聯絡父母，只能窩在朋友家中。

事務所早前以Haena健康問題為由，宣布她暫停組合活動。而原本兼顧學業的Haena曾被網民指摘她經常單獨行動，質疑她不團結，Haena曾發文反擊：「是誰讓我患上抑鬱症及恐慌障礙，要偷偷到醫院接受治療，想到她們七人聚在一起就毛骨悚然，為何我要這麼努力尋死。她表示現在長時間沒有工作，經濟狀況不好，連接受心理治療的錢也是朋友代付，她覺得太對不起好友，上了天台打算跳樓自殺，被朋友勸服，她亦自爆試過服用安眠藥自殺被送院獲救，但事務所依然不作任何回應，而相關發文現時已被刪除。

ANS去年8月中以5人團推出主打歌《Wonderland》出道，之後陸續加入3名成員，組成8人女團，隊名ANS是ANGEL N SOUL的縮寫，意指以天使般的心來唱歌，今年1月組合推出新歌《Say My Name》後嶄露頭角。