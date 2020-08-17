下集片岡再回歸　《半澤2》收視越播越勁

日本男星由男星堺雅人相隔7年主演神劇《半澤直樹》續集，自播出以來收視成績亮眼。隨着上周《東京証券篇》落幕後，男主角半澤直樹回歸東京中央銀行，《帝國航空篇》亦告展開，昨晚播出第5集收視再創開播以來新高，關東地區收視錄得25.5%，關西地區收視更達27.3%。

第5集講述半澤直樹回歸東京中央銀行，首要任務就是要挽救負債700億的帝國航空，同時政府提出改革案，打算要求銀行放棄7成債權，等同要銀行自吞500億債務。半澤了解航空公司的營運狀態後，相信公司還有救，怎料機密的重建計劃卻在員工間傳開，引起騷動，於是他決心找出洩密者，並在員工說明會上揭露董事的挪用公款惡行，痛罵洩密者：「不要靠近我，你身上飄著腐敗的酸臭味」，又代公司負債高築仍展現敬業精神的員工發聲，最後怒轟洩密董事：「帝國航空最不需要的人就是你！你丟光了銀行員的臉，沒資格留在這，給我滾出去！」大發人心！

下集的預告片岡愛之助飾演的乸型金融廳檢察官黑崎駿一再度出場，人氣聲優宮野真守亦有份客串飾演其部下，讓許多粉絲又驚又喜並引發熱烈討論。