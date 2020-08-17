做直播勁吸金！韓國靚女主播各出奇謀

網上直播近年在韓國興起，不少直播主持的收入拍得住人氣韓星，因此不少韓團出身的藝人及模特兒都投身網上直播行列，除以靚樣及驕人身材吸睛之外，亦會以舞蹈、廚藝、Cosplay及打機等不同元素吸納有不同喜好的粉絲，而今年因為疫情關係，直播節目的收看人數大幅增加，不少網紅都趁着這個機會突圍而出！

Arisha

參加過男性雜誌舉辦的封面女郎選舉的26歲網紅Arisha，曾任職時裝設計師，不過因為要兼顧網上直播主持的工作，令她經常唔知醒，她最後決定專注做主播，而她經營的頻道名為「Arisha藥房」，希望大家在疲憊的生活中可以在看到她的節目後得到治愈。

擁有火辣身材及白滑長腿的她經常在節目中以性感造型示人，她除了不時大跳女團舞騷身材之外，更會大談成人用品、女性用品及AV等大膽話題，其頻道的忠實觀眾數迫近20萬，累計收看次數更高達2,660萬次，而單是在2020年上半年，她便透過主持直播節目吸金約530萬港元，比去年的全年收入464萬港元還要高，成為今年上半年吸金第二高的直播主持！

申惠琳

現年25歲的網紅申惠琳於2017年2月以女團1NB成員身份出道，在隊中擔任隊長及主音，不過她因為想專注學業而於翌年退團，在大學主修舞蹈的她，考得芭蕾舞和普拉提運動的講師資格證，並於去年開始在網上直播平台做節目，大晒唱功和舞藝，獲得不少粉絲支持，吸引近3萬忠實觀眾，而成功靠做直播提升知名度的她今年開設網店賣女裝，擁有D Cup豐滿上圍的她更親自穿上低胸裝做生招牌，相當吸睛。

多美

現年23歲的網紅多美於2017年開始在網上平台做遊戲直播，除了直播打機之外，她亦愛玩Cosplay，扮成她喜歡的遊戲角色示人，吸納不少動漫迷及遊戲迷，而學過現代舞的她，偶爾會在直播中跳女團舞騷Quali，更曾與拍檔秀蓮突擊現身街頭演出，吸引不少粉絲圍觀。除了做直播吸金外，多美亦推出過多本線上寫真集，以極性感的Cosplay造型上陣，吸引大批宅男粉絲入手收藏。

林祉旴

現年29歲的模特兒林祉旴從2015年起擔任路德FC國際綜合格鬥大賽的舉牌女郎，曾多次在舉牌女郎選拔賽中奪得冠軍，是最具人氣的舉牌女郎之一，其後她轉行做車模，正式開始她的模特兒生涯，而於2017年起亮相直播節目的她，2018年2月開始經營個人頻道，分享平時做舉牌女郎及車模的趣事，又會在鏡頭前狂掃美食及示範Keep住纖瘦身形的運動，有廣告商就趁機找她幫手宣傳，擔任瘦身產品及低卡食品的代言人。