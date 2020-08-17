《星之卡比》化妝品　卡娃依呢！

卡比迷的荷包又又又要大縮水喇！紅足咁多年的電子遊戲《星之卡比》推出了不少聯名商品。上年與日本美妝雜貨店「Its' Demo」推出的一系列《星之卡比》商品就令粉絲大出血，於是今年又推出了第二波。其中「星之卡比3D大頭潤唇膏」更是一推出就在網上引起了熱烈討論，因為實在是太可愛了！潤唇膏的蓋變成了卡比的大頭，瓶身印滿了熟悉的角色與圖案，還有一款星星仙女棒，連包裝夾鏈袋都十分精緻，就算唔係卡比迷都好想入手！

這款唇膏一共有4個味道，包括紙杯蛋糕香味（淡紅）、棉花糖香味（淡粉紅）、桃子香味（透明）和香草香味（透明），價格也才950日圓（不含稅），一套入齊都不過分。

若嫌未夠，不妨考慮埋8色和9色眼影盤、立體印花唇膏和星星造型指甲油。尤其是前者，不但外盒漂亮，打開後更見到大小不一的星形眼影，十分夢幻！想收藏更全面，還可以入手官網內各款星之卡比日用品，總之無論想扮靚抑或美化家居，都總有一款合你心意，問題是你準備好荷包失守？