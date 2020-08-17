搜羅全港高質外賣：沙田篇

沙田可算是香港第一代發展的新市鎮之一，居住人口密集，還有不少商廈，所以對外賣的需求同樣迫切，幸好沙田區有不少酒店和餐廳提供高質的外賣，無論大家想吃中、西、日或東南亞菜都無問題。

精選餐盒及套餐

帝逸酒店推出不同風味的餐盒及套餐，若然是1人獨享，可選中、西、日的精選餐盒，如白汁雞皇飯、扒素菜意大利包三文治、清湯慢煮牛腩麵、日式照燒雞扒烏冬、沙田雞粥配紅燒乳鴿、川式麻婆豆腐飯、牛肉大根關西煮便當等。若然是和家人或朋友分享，可揀選中式或西式滋味套餐，如燴羊膝、香煎三文魚配龍蝦汁，中菜則有家常風味和大廚推介系列的菜式選擇，相當多元化。現時外賣還有85折優惠，消費滿指定價錢亦可免費送貨。

外賣自取7折

沙田一間酒店的中菜廳沙田18及咖啡廳推出外賣自取7折及外賣送遞8折優惠；中菜廳推出4款中式1人及2人餐，包括有明爐烤蜜汁叉燒、三杯汁芥蘭炒牛肉等菜式，套餐還會提供老火湯。另外亦有自選菜單，如麻辣醬牛𦟌脆萵筍、鹹蛋黃魚皮蝦球及雞樅菌醬葱燒鱈魚等。咖啡廳提供西式1人套餐及自選菜單，包括有意大利扁意粉‧煙肉蛋黃忌廉汁、番茄芝麻菜蒜片意大利麵、雜錦海鮮‧水牛芝士薄餅等，消費滿HK$800或以上，指定地區享免費外賣送遞服務。

西日料理7折

日式洋食店L.D.K. by Ufufu Café，標榜80%的食材由日本入口，現時推出單點菜式外賣自取7折。啖啖肉的和牛漢堡、惹味的咖喱飯、鮮香Creamy的和風博多明太子意粉都有得揀，客人還可點選店內著名的法式吐司或班戟，作飯後甜品最好不過。

海南雞飯晚市9折

新加坡名店天天海南雞飯沙田店，首選海南雞飯，其他還有肉骨茶和牛麵、海鮮喇沙、燒雞飯等，小食有蒜香豆腐、雞汁油菜等，點選套餐還有前菜或湯水等配搭，現時晚市外賣自取有9折。

折扣分時段

日本料理店穴居酒屋沙田分店按不同時間有外賣折扣優惠，午市外賣自取有8折，晚市外賣自取有6折，當中包括各款不同種類的御膳，如刺身、串燒及天婦羅等。