【港姐12強】垃圾蟲賴琦媛侯嘉欣喊住被Foul

今日港姐最後十二強佳麗誕生，有三名佳麗被Foul，其中被淘汰嘅海外佳麗張盈悅始終難掩失望；而入圍以來是非不絕嘅「寸嘴Ivy」賴琦媛，曾被爆吸煙及亂拋垃圾，最終疑因「是非精」形象影響選情被Out，但佢裝作鎮定，依然保持微笑。

最後一名被Out嘅係侯嘉欣，佢早前無辜捲入「利誘」拉票風波。公布結果前發表感言時，佢已變咗喊包，當宣布被Foul時更即顯得相當失落，又與其他佳麗攬實一齊喊，依依不捨。

其後三位被淘汰佳麗接受訪問，賴琦媛被問到會否認為負面新聞影響選情？佢表示：「我得20歲，人生仲有好長，未諗下年會唔會再參選，但都想喺TVB發展。（會唔會戒煙？）其實我戒咗煙啦！唔明點解你哋要再追問，可能我下年再選呢！總之出咗新聞嗰日之後我就冇再食煙。」又自言好自律，更自薦做戒煙大使。

而侯嘉欣接受訪問時仍然爆喊，坦言冇諗過被淘汰：「我覺得自己表現都Ok，可能被新聞影響咗。（覺得自己輸咩？） 除咗新聞之外，可能個樣唔夠靚。」旁邊嘅張盈悅竟爆出一句：「你都靚過侯賽因嘅！」張盈悅並指自己花太長時間進入選美狀態：「都唔可惜，入到圍已經好光榮。（會返美國？）如果有工開就唔走。」