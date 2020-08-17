靈感煮意︰【一煲兩款】流質營養餐×照顧自己惹味減壓快餐

2020年08月17日 16:15
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    【一煲兩款】流質營養餐×照顧自己惹味減壓快餐（作者提供）
    當家人需要吃流質食物，我知道你會想給他既可刺激食欲又有營養的，所以今次我便寫了一款含纖維、維他命、蛋白質和脂肪的營養湯，讓你在苦惱要煮甚麼時能輕鬆一點。不過在照顧家人之餘，你也要好好照顧自己，但我都明白要你在壓力和擔心之下「好好照顧自己」，其實不容易，所以在這方面，我將會保持簡單，只用營養湯裏的一個材料去變出另一款若心味又減壓、方便之餘又經濟的菜式。希望你和家人都能吃得開心，一切安好。
    多元營養湯
    雞上髀　4件（連骨和皮）
    海鹽和黑胡椒　隨喜好
    新鮮迷迭香　1條（用乾的話需1　1/2　茶匙）
    蜜本南瓜　1公斤
    洋葱　1個
    西芹　5條
    番茄　4個
    鷹嘴豆罐頭　1罐
    茄膏　50克
    清水　1.5公升（如太濃身可加多少許）
    靈山小貼士：如家中的攪拌器火數不足，湯在打蓉後仍有粒，為免令家人較難吞嚥，建議先隔渣。另，食譜中我沒有放太多鹽，因為考慮到我們不是想以調味料去刺激家人食欲，所在我選的蔬菜，均是天然甜味較清香的，如家人感到不夠味，可隨喜好加多少許鹽。
    蒜香花生醬手撕雞
    有粒花生醬　35克
    花生油　1茶匙
    白醋　15克
    蜜糖　5~10克（視乎花生醬有多甜）
    蒜蓉　1/2湯匙（可不放）
    低鈉生抽　1-2茶匙（視乎花生醬有多鹹）
    辛辣椒油　1/2~1湯匙
    芫荽葉和白芝麻　適量
    可配冷麵、青瓜絲、蛋皮絲
    靈山小貼士：如加了蒜蓉但又想留一些隔天吃，記緊要用密實盒盛好，否則蒜蓉味漏出弄整個雪櫃都臭，我不想你在擔心之下仍然花額外氣力清潔雪櫃。
    周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。
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