靈感煮意︰【一煲兩款】流質營養餐×照顧自己惹味減壓快餐

當家人需要吃流質食物，我知道你會想給他既可刺激食欲又有營養的，所以今次我便寫了一款含纖維、維他命、蛋白質和脂肪的營養湯，讓你在苦惱要煮甚麼時能輕鬆一點。不過在照顧家人之餘，你也要好好照顧自己，但我都明白要你在壓力和擔心之下「好好照顧自己」，其實不容易，所以在這方面，我將會保持簡單，只用營養湯裏的一個材料去變出另一款若心味又減壓、方便之餘又經濟的菜式。希望你和家人都能吃得開心，一切安好。

多元營養湯

雞上髀 4件（連骨和皮）

海鹽和黑胡椒 隨喜好

新鮮迷迭香 1條（用乾的話需1 1/2 茶匙）

蜜本南瓜 1公斤

洋葱 1個

西芹 5條

番茄 4個

鷹嘴豆罐頭 1罐

茄膏 50克

清水 1.5公升（如太濃身可加多少許）

靈山小貼士：如家中的攪拌器火數不足，湯在打蓉後仍有粒，為免令家人較難吞嚥，建議先隔渣。另，食譜中我沒有放太多鹽，因為考慮到我們不是想以調味料去刺激家人食欲，所在我選的蔬菜，均是天然甜味較清香的，如家人感到不夠味，可隨喜好加多少許鹽。

蒜香花生醬手撕雞

有粒花生醬 35克

花生油 1茶匙

白醋 15克

蜜糖 5~10克（視乎花生醬有多甜）

蒜蓉 1/2湯匙（可不放）

低鈉生抽 1-2茶匙（視乎花生醬有多鹹）

辛辣椒油 1/2~1湯匙

芫荽葉和白芝麻 適量

可配冷麵、青瓜絲、蛋皮絲

靈山小貼士：如加了蒜蓉但又想留一些隔天吃，記緊要用密實盒盛好，否則蒜蓉味漏出弄整個雪櫃都臭，我不想你在擔心之下仍然花額外氣力清潔雪櫃。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

Instagram︰lively.com.hk