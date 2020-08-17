《KAWS：HOLIDAY》SPACE　帶大家漫遊太空

從2018年展開的《KAWS：HOLIDAY》世界巡迴展覽，兩年間已經先後於首爾、台北、香港及富士山舉行，每一站均獲得極大回響。是次KAWS再次與長期合作夥伴、主辦及策展單位AllRightsReserved攜手合作，將KAWS最標誌性作品COMPANION升空並穿越大氣層舉行第5站展覽，帶領大家遠離地球繁囂。

今回《KAWS：HOLIDAY》SPACE與之前4站展覽不同的地方是COMPANION並非以巨大吹氣形態出現，而是以用上較細尺寸Figure以便升空，穿上太空衣的金色COMPANION乘搭探空氣球以超高速攀升至最高點約41.5公里（136,296呎）抵達平流層（Stratosphere），繼而以無重狀態於太空漫遊約2個多小時後返回地球，完成這趟從準備升空、啟程以至降落歷時約8小時的太空之旅。整個過程有360度全景攝錄機拍攝捕足（可以於Instagram：@ kaws、@ arr.allrightsreserved及Facebook：AllRightsReserved欣賞片段 ），以難忘的歷史性升空記錄COMPANION誕生20周年。KAWS希望透過這次特別的展覽模式，讓全球各地Fans可以安坐家中安全地感受及體會作品，逃離地球（兩分零鐘好過冇）釋放內心壓抑。

此外，為紀念今次太空之旅，《KAWS：HOLIDAY》與AllRightsReserved亦特別推出太空造型的COMPANION Figure，高11.5吋的特別版COMPANION以聚氨酯製作，分別有金、銀、黑色3個版本，8月18日上午10時起由DDT Store（ddtstore.com）獨家發售，售完即止，想入手就記得校定鬧鐘。