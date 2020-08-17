《反黑路人甲》劇透：欣頤要細倫扮中槍拉票

第六集 (08/17)

欣頤（馮盈盈飾）坦白細倫（王浩信飾）當晚酒後失儀之事，細倫自責，寫下欠單予欣頤。細倫以世龍身分見蔣家姊妹，志琛（徐榮飾）現身恐嚇細倫。細倫臨場發揮，以氣勢壓倒志琛。明麗（高海寧飾）知悉細倫是坐館遺孤，跟他劃清界線。清水（蔣家旻飾）要求子堅（陳志健飾）錄音，讓芷珊（湯怡飾）答允支持志琛。芷珊不從，當街被淋紅油。欣頤拉攏細倫、高彬（張振朗飾）合作，要在四聯幫大會上裝作對立。志琛要脅偉晨（姜大偉飾）撐高彬，但偉晨不賣帳。明麗開罪聯圖勝掌陀人劉彪（張武孝飾），惟有找細倫來解圍。細倫被劉彪留難，與其手下動起手來……

第七集 (08/18)

明麗感激細倫解圍，但始終顧忌他的背景。細倫與劉彪爭執一事被志琛抹黑，德順（秦煌飾）、家昌（李成昌飾）決定找金牌打手陸秋（朱敏瀚飾）回港幫忙。細倫想芷珊投票給自己，芷珊解釋二人共度一宵的來龍去脈。芷珊想依照子堅意願，卻不想有負蔣家姊妹，建議舉辦辯論大會。千瑜（傅嘉莉飾）向眾叔父拉票，司徒信（許家傑飾）介入，勸她別管社團之事。志琛企圖擄走明麗，細倫趕往救援……細倫趕回辯論會後，原計劃被打亂，惟有臨場應變。偉晨播出對細倫不利的錄像，兼表態支持高彬……

第八集 (08/19)

細倫找高彬商量對策，清水突然上門誘惑高彬……榮章（石修飾）不滿明麗與細倫來往，明麗盼細倫向榮章解釋，但細倫無暇分身。家昌欲派陸秋殺高彬，千霞勸高彬退選，高彬不從。千霞默許陸秋行動，細倫謊稱高彬是自己的內應，成功救回高彬。欣頤要細倫實行苦肉計，扮中槍爭取選票，但細倫竟中了真子彈，受傷入院。芷珊與眾叔父認定志琛謀害細倫，選情急劇逆轉，細倫終當選坐館。欣頤看望細倫，向他道出中槍真相。陸秋找志琛尋仇，高彬及時阻止。

第九集 (08/20)

志琛為阻細倫上任，不惜盜取坐館信物，過程中打破芷珊（湯怡飾）母親的骨灰龕。芷珊上門要志琛道歉，志琛發難，芷珊靠高彬、千霞解圍方能脫身。司徒信把信物仿製品交給千瑜，盼助蔣家解困。細倫在接任儀式上以仿製品頂替，遭志琛質疑。細倫以演技與說詞教訓眾人，成功繼任坐館。芷珊盼推動改革令手下改過自新，卻被埋怨賺不到錢。志琛向芷珊施壓，要她籌得巨款，否則會接管其地盤。警務處長郭浩良（蔡國慶飾）想延期退休，要建德盡快偵破蔣氏謀殺案……

第十集 (08/21)

司徒信掃蕩志琛的業務，志琛以為細倫藉警方打擊他。芷珊向細倫借錢，細倫答允，但千霞等人反對。明麗被榮章封殺，事業陷入低潮。細倫難以與欣頤會面，想辦法擺脫陸秋。陸秋發現有詐，細倫、高彬謊稱有親密關係。芷珊終在細倫幫助下解決資金危機，更向細倫立下欠單。榮章開出和解條件，要明麗陪伴外遊。細倫想在眾掌舵人面前立威，期間卻出醜人前。德順不忿細倫淪為笑柄，親自教授坐館風範，更要細倫通過心狠手辣的考驗……