低音爸爸CK：Baby Shark都要聽Metal版！

「我是一個低音爸爸。」Supper Moment低音結他手張祖光（CK）過往都以Band仔形象示人，經常披著一頭紅髮站上舞台，但自從成為了爸爸，他亦一改了形象，他說：「很多人問我是否因為小朋友而從良，但其實只是因為紅髮已經不再流行。事實上，以前頭髮五顏六色的原因是貪玩，那時甚麼也想試一試，髮型師又會幫我安排不同形象，表演更會流紅色的汗，就像血一樣，但近年髮型師認為我們也老了，就為我們設計了相對成熟的造形，所以這其實是從樂隊形象方向的發展，多於因為小朋友而改變，不過這樣也好，不用和某間快餐店撞色，如果有日仔仔說我像麥當勞叔叔就不好了。」

現時CK有2個小朋友，一個叫Jerry，另一個叫Jayden，兩個名字的靈感均來自《百份百感覺》，他解釋：「《百份百感覺》男主角的英文名很多都以J字開首，特別是一個叫Jerry的男仔，相當靚仔有型，因此我小時侯心裡有個感覺，認為英文名以「J」字開首的男仔會比較容易認識女性，因此我為小朋友改了這2個名，看看會不會令小朋友有一個先天條件，日後會更容易識認女朋友。」

CK表示，自己不時會在仔仔面前彈結他，但每次也沒有好結果，他說：「Jerry多數會專心聆聽，而Jayden就十分好奇，不停用手撥結他的4條弦線，所以現在回家後盡量也玩他的玩具，自己我東西就先收在房間，收在暗處不敢拿出來，害怕被人破壞，待他再大一點，就可以好像RubberBand阿偉一樣，拿低音結他和他玩，但現在仍不行，實在十分羨慕。」夾Band10年，CK一直在參透搖滾的意義，亦有讓仔仔接觸搖滾，他說：「雖然他日後是否搖滾也未知，但我會讓他聽音樂，例如人人也會聽的ABC Song，我會嘗試找一個Rock的版本，Baby Shark也有Metal版，之後再慢慢演變成Rock、Alternative rock、Metal Rock等不同類型，讓他認識音樂其實有很多種類。」

情況許可的話，CK表示亦希望會有第3個小朋友，他說：「因為現在2個也是男孩子，如果生女也會十分高興，聽說女孩會較親近爸爸，但這些都十分夢幻，暫時應該不會生了，因為2個小朋友對家庭來說負擔十分大，需要全個團隊協助，人只得一個，時間只有這麼多，必需自己衡量不同事情的價值，那樣較重要，那樣較次要，當然除了家人，音樂對我來說仍是十分重要。」