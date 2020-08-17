陳自瑤最愛戒指糖　連詩雅日日隊麵食極唔肥

零食一向都係小朋友的至愛，究竟藝人兒時最喜愛的零食係咩？呢啲零食又會帶畀佢哋乜嘢回憶呢？

陳自瑤細個最喜歡嘅零食係戒指糖，除咗被七彩顏色吸引外，最主要係戒指糖可以一次過滿足佢兩個願望：「除咗好平，好似係5毫子一粒，仲係好多口味，有橙味，士多啤梨味等，咁女仔都好貪靚嘛，戴住佢可以扮靚，有粒大大粒嘅鑽石戒指咁，好有fantasy嘅感覺。」

連詩雅兒時最鍾意嘅零食就係即食麵，佢最記得15歲時讀國際學校，每日放學必走到學校附近嘅士多食麵：「6蚊一碗，加腸加埋蛋都係10蚊，好好食好抵。」佢話18歲前係「食極唔肥」體質，每日食6餐正餐份量，大食到同學都驚！

傅嘉莉最鍾意食點心麵，佢話：「因為我本身喜歡食鹹嘢，呢包零食麵嘅好處，係濕濕碎碎，一包可以食好耐，細個都好驚肥，咁我又可以係咁食，但個量又唔係好多。（會唔會一口氣食好多包？）唔會，每次食一包，我唔敢放縱自己，因為細個都幾容易肥，而家我都仲有食㗎。」

鞏姿希：「細個時候最鍾意食麥芽糖，因為媽咪鍾意食，記得細個第一次行年宵，見到就好想食 ，媽咪講呢個糖裏面嘅材料其實唔多，返屋企整畀我食，所以之後每次食親，都有仲係嗰感覺！不過整麥芽糖都有啲難度，佢太黐立立啦…所以到大個，我有時會扭計，叫媽咪整畀我食，令到我覺得有種可以變番細個嘅感覺。」