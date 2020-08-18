「生蛇」慘被詛咒　黎瑞恩與網友掀罵戰

現年47歲的歌手黎瑞恩（小恩子）「生蛇生上眼」，她受訪時苦中作樂說：「真係好高興，幾難得呀，生咗上眼，醫生話100個都冇1個呀，好似中六合彩一樣。」講到要約6星期才能痊愈，她說：「依家臉上嗰啲係結痂，唔係印。我唔驚有疤，科技咁先進實整到啦，胎痣都整到，呢啲小事啦。」

小恩子表示一對子女原本在澳洲讀書，因疫情關係，返港逗留至今，估計最快明年才可返澳洲，她說：「之前可能幫佢哋搞學校啲嘢，搞到我忙到暈，所以咁囉！」她不忘呼籲大家要接種帶狀疱疹疫苗，並準備帶父母及家人一齊去注射，因為生過都有機會翻發：「我要好番晒先打得。」

小恩子坦言「生蛇」不適苦不堪言，昨晚在社交平台上載爛面相，親自交代「生蛇」病情，卻因政見問題，被網民圍攻及詛咒，她忍不住發文還擊：「嘩嘩嘩，睇到一班人充滿仇恨、滿口惡言、心腸歹毒、講嚟講去三幅被嘅留言，真係唔好意思呀！我真係笑咗囉！我只係生蛇啫，我仲未死，咁快就開心到咁？不過唔緊要啦！發洩吓都好嘅，做人最緊要開心，與你哋嘅祝福，上天一定睇到嘅。」獲不少粉絲留言力撐，但迅即再掀起另一場舌戰。