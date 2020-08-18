東方日報C1：黎瑞恩生蛇上眼幾乎毀容

歌手黎瑞恩（小恩子）「生蛇生上眼」，更有毀容危機！但性格豁達的她自詡如中六合彩，又指現今美容科技先進，有信心回復靚樣，故從未驚過。對於被網民圍攻，她不甘示弱發文還擊。

近年活躍社交平台的黎瑞恩，上月23日興之所至深宵開Live後突然「失蹤」，原來她「生蛇」病倒！最慘是生到上眼，搞到爛面而不能見人，她說：「最賤格係生喺隻眼度，幾乎毀容！（點算？你靠樣搵食！）我唔係靠樣搵食，係靠把聲搵食。」但她覺得自己雙眼最靚，惟有苦中作樂說：「真係好高興，幾難得呀，生咗上眼，醫生話100個都冇1個呀，好似中六合彩一樣。」

折磨近1個月

很多「生蛇」患者感到刺痛無比，但小恩子表示眼睛患處初期不痛不癢，只感少許不適及紅腫，起初以為生眼瘡：「我話唔係啩，生喺隻眼度咁衰！」之後蔓延至眉心，再生上額頭，她說：「係爛晒幾慘。」她形容被「蛇」折磨近1個月，初時因要排練舞台劇，惟有頂硬上，但之後愈來愈辛苦，最終向劇團告假，休息了3個星期，期間病情反覆，如今已經好轉，毋須再服藥，但患處仍然痕癢。而醫生給她藥膏塗，待患處慢慢痊愈，需時約6星期，她說：「依家臉上嗰啲係結痂，唔係印。我唔驚有疤，科技咁先進實整到啦，胎痣都整到，呢啲小事啦。」

小恩子表示一對子女原本在澳洲讀書，因疫情關係，返港逗留至今，估計最快明年才可返澳洲，她說：「之前可能幫佢哋搞學校啲嘢，搞到我陀陀擰，所以咁囉！」她不忘呼籲大家要接種帶狀疱疹疫苗，並準備帶父母及家人一齊去注射，因為生過都有機會翻發：「我要好番晒先打得。」

與網民爆罵戰

小恩子「生蛇」苦不堪言，前晚在社交平台上載爛面相，親自交代病情，卻因政見問題，被網民圍攻及詛咒，昨日她忍不住發文還擊：「嘩嘩嘩，睇到一班人充滿仇恨、滿口惡言、心腸歹毒、講嚟講去三幅被嘅留言，真係唔好意思呀！我真係笑咗囉！我只係生蛇啫，我仲未死，咁快就開心到咁？不過唔緊要啦！發洩吓都好嘅，做人最緊要開心，至於你哋嘅祝福，上天一定睇到嘅。」獲不少粉絲留言力撐，但迅即再掀起另一場舌戰。

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