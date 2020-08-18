生肖指數　是日吉星：猴

鼠：→ 如送禮或採購物品時，不妨找個朋友同行，以別人的意見來挑選較適合。

牛：↑ 將計劃付諸實行的好日子，盡可能地大膽衝刺，可望早日達成心中所想。

虎：↓ 會遇到別人爽約的情況，就算有事前預約，在出發前也再電話確認才好。

兔：→ 由交際中收穫豐富，多多與人接觸吧，良好人際關係是成功的要素。

龍：→ 上司是你今天可作出傾訴的對象，或許正是個解決問題的好時機。

蛇：↓ 有計劃買樓的人，宜靜靜觀察後才決定，今天不宜作出任何的投資呢！

馬：→ 運勢平穩的一天，過於平淡使你有悶悶不樂，其實平淡也是一種福氣啊。

羊：→ 感情方面，要面對選擇外表或內在而陷入兩難局面，今天是個決斷日。

猴：★ 全身充滿活力，原本悶在心裏的要求與不滿逐漸解消。綠色有助增運勢。

雞：↑ 人際溝通順暢，今天適合參加團體活動，有展現你領導鋒芒的機會呢。

狗：→ 第六感靈驗，幸運的嗅覺也很敏銳，停滯不前的問題出現好轉的迹象。

豬：↓ 是日沖煞，今天午後運勢稍有下降趨勢，重要約會宜訂在上午完成。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌