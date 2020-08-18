白羊：人緣、社交及戀愛運稍遜，與親友、伴侶相處需多予耐性，注意溝通多加包容。

金牛：情緒及家庭運不穩，感情、家事、公事等，變動及問題或會較頻，避免意氣用事。

雙子：辭令及思考力稍遜，與伴侶、共事者等較易出現溝通問題，宜耐心聆聽小心辦事。

巨蟹：財運稍遜，約會及家庭開支較大需多加節約。正財運不穩，開單、簽約需予耐性。

獅子：人氣及情緒稍遜，人緣、社交、家庭及戀愛運不穩，與身邊人相處需多予體諒。

處女：體能及精神狀態不穩，集中力稍遜，處理個人財務等及工作等事宜，需加倍留神

天秤：社交及財運稍遜，辭令及思考力不穩，需小心處理和伴侶、家人等之金錢事宜。

天蠍：事業及財運不穩，家庭開支較大需小心理財，避免借助花費減壓，以免入不敷支。

人馬：精神狀態稍遜，人氣、戀愛及社交運不穩，溝通問題或會較頻，需注意溝通情況。

山羊：人氣及情緒稍遜，進行重大財政決策前宜多尋意見，經濟狀態或較不穩小心理財。

水瓶：辭令欠佳，人氣稍遜，伴侶或較任性，需注意溝通等情況，多予讓步，關係更佳。

雙魚：精神稍遜，體能及工作運不穩，上班時需多加集中，趁午休小歇，可助回氣充電。