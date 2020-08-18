著名文化界會所 進駐希臘麥卡諾斯島

要數希臘愛琴海上最著名的小島，可能你第一時間會想到桑托林島（Santorini），但其實麥卡諾斯島（Mykonos）人氣也不弱，連著名文化界會所Soho House也睇中這個有「希臘威尼斯」之稱的小島，於島上開設集住宿、優閒、餐飲、娛樂於一身的會所，令遊覽該島有更精彩的體驗！

飽覽愛琴海！文化人度假之選

由創始人Nick Jones 於1995年創立的Soho House，是專為文化創意界人士而設的會所，全球有近30間，遍布英國、歐洲、北美和亞洲，香港會所亦剛於去年開幕。全球會員人數約100,000名，其入會門檻相當高，需要管理團隊作出嚴格的篩選。Soho Roc House是Soho House於希臘成立的第一間會所，位於麥卡諾斯島的南端，鄰近Paradise Beach及Paraga Beach，可以飽覽一望無際的愛琴海。會所原址是島上著名酒吧Scorpios及鄰近的酒店，Soho團隊將酒店翻新，參考Scorpios的風格，融入島上的悠閒生活節奏。特色包括拋光的石膏地板、暖色調的牆壁、木製傢俬等。還有天然材料製成的家品例如麻織物、天然黃麻地氈、陶瓷燈等等，希望能讓住客感覺自在、放鬆，好好享受脫離城市繁忙生活的度假時光。

超悠閒氣氛！享受多元化

會所共有45間客房，家具全是專人挑選，還有當地紡織品製成的床品、床幔等等，配合柔和的色調，營造出一種愜意的氛圍。Lounge內設有躺椅、藤餐椅、木桌等，讓住客可以在此休息或認識新朋友。而會所範圍內保留了原有的石造小教堂，此外還有池畔酒吧，全日供應各式雞尾酒及飲品。另有健身室及按摩房，會所每個月都會舉辦心靈治療、各式興趣班等給會員參加。

距離Soho Roc House約10分鐘路程的Scorpios於2015年開業，這裏不只是一間沙灘酒吧或餐廳這麼簡單，更是音樂家、藝術家、表演者等聚會的場所，通過音樂、打碟、表演、工作坊、冥想等打破隔膜。而開放式空間的餐廳提供簡單、時令的地中海菜式。和其他Soho House一樣，會所只招待會員，非會員可於官網預訂住宿，入住期間亦可享用會所設施，不過Scorpios座位有限，要先預約。

Soho Roc House

Scorpios