松田聖子受疫情打擊損失5億日圓

新冠狀肺炎在日本持續肆虐，日本藝能界活動大受影響，58歲日本女歌手松田聖子亦是受害者，損失相當慘重。

聖子今年出道40周年，為慶祝這個大日子，於夏天全國7個地方舉行演唱會，預計至少有近10萬人參與。不過受到新冠肺炎影響，演唱會被迫延期舉行，只在本月9日舉行了歌迷會限定的Online演唱會。聖子除了退回門票款項，亦要賠償租場地等損失，雖然政府運營的場地可以半價或全額減免，但取消埼玉Super Arena和日本武道館演出，需要支付近100% 的取消費，另外，工作人員、照明、髮型化妝、造型師等總花費約1億日圓，估計全部共損失2億日圓（約1,450萬港元）。另外，演唱會紀念產品的銷售也受到重大影響，她於年底多場晚餐騷亦要取消。

悲劇並不止於此，有雜誌發現，聖子於東京表參道開設的專門店「Felicia club SEIKO MATSUDA」在疫情下關門，商店外貼上告示稱「東京對新型冠狀病毒的警戒級別提高到4級，因此，我們考慮客人的安全，於7月16日關閉。」今年聖子40周年紀念，專門店亦要關閉，她的感受可想而知。綜合計算，新冠肺炎令40周年活動的損失高達5億日圓（約3,640萬港元）。