韓國首部宇宙科幻片　宋仲基被導演挑戰精神吸引

去年7月與女星宋慧喬正式離婚的韓國男星宋仲基，與金泰璃、陳善圭及劉海鎮合演的科幻片《勝利號》，原定於上月上映，但受疫情影響而延至下月23日開畫，四位演員與導演趙成熙今日出席以網上直播形式進行的發布會，而今次亦是宋仲基離婚後首次出席公開場合。

《勝利號》是韓國首部以宇宙為題材的科幻電影，製作費高達1.58億港元，故事以2092年為背景，講述清除宇宙垃圾的飛行船「勝利號」的船員發現被指是大規模殺傷力武器的機械人後進行危險交易的故事，導演趙成熙表示早於10年便開始構思這部電影。

宋仲基在戲中飾演是前UTS機動隊尖子隊員的駕駛員泰浩，他指於2009年拍攝電影《狼少年之戀》時便聽趙成熙導演講過關於《勝利號》這部電影的事：「那時候就聽說是很有趣的宇宙動作片，在知道是關於宇宙垃圾的題材後，我覺得好新鮮，而這部電影亦是韓國首部以太空為題材的科幻片，所以被導演的挑戰精神所吸引，很好奇導演的創意和像漫畫般的色彩，遇到科幻電影時會有甚麼效果。」宋仲基又坦言因為是首次挑戰駕駛員的角色，的確十分不容易：「泰浩因為窮而要穿有洞的襪子，他因為沒有錢，會去找所有可以賺錢的事，他很冷靜也很會耍小聰明，只要是能賺錢的事，他都會去做，是非常渴望要錢的人物。」

至於飾演「勝利號」船長的金泰璃便指是被角色的魅力所吸引：「我的角色是韓國首位女宇宙船船長，很有魅力和個性，雖然這只是一個角色，但內在還有溫暖的感覺，這也是韓國首部關於太空的電影，能夠參與其中，我也非常期待。」