TVB孖優酷搞戰略合作　《降魔的2.0》成功突圍

電視廣播有限公司 (TVB) 日前與內地三大視頻平台之一優酷簽訂戰略合作協議，將在影視、綜藝、藝人、電子商貿、串流媒體平台等五大方向全力發展，建立具廣泛影響力的「新港味泛粵娛樂」產業和市場陣地。TVB董事局主席許濤表示：「是次合作是基於雙方長久以來在合拍劇及發行的成功。在內容開發、藝人栽培、市場開拓、新商業模式探索等方面，雙方均具重大優勢及發揮互補作用。是次戰略合作的目標是共同創造優勢的模塊組合，並為TVB的內容生產和區域市場發展帶來新的增長動力。」

TVB新港劇和港味文化近年於內地持續升溫，TVB發行與合拍內容全面覆蓋內地各大互聯網、電視及移動通訊平台，創造新的突破。針對年輕觀眾口味、內地市場文化和觀眾審美差異，TVB在內容開發創作中，一方面在其累積的龐大片庫深入挖掘經典IP，另一方面，在題材、手法、風格等角度用心積極創新，內容品質顯著提升。

另外，近300部、約6,000集TVB經典劇和新劇輸出到優酷、騰訊視頻、愛奇藝、西瓜視頻等各大互聯網平台，包括《那些我愛過的人》、《機場特警》、《法證先鋒IV》等新作在各大平台點擊率亦表現出色，TVB內容在內地市場口碑也同步迅速提升。在今年上半年，豆瓣評分8分以上的十多部華語劇集中，《降魔的2.0》和《十八年後的終極告白》等TVB劇集佔據兩席，《殺手》也在內地和香港收視口碑雙贏。

TVB與優酷是次啟動5部合拍、同步劇集，包括極受歡迎的醫療職業劇《白色強人》續集，刻畫香港交通警察的《伙記辦大事》、喜劇《失憶24小時》、懸疑驚慄劇《刑偵日記》以及由羅仲謙、張曦雯主演的《木棘証人》。早前聯同騰訊視頻合拍的經典IP續集《使徒行者2》上線14小時播放量已破億，與愛奇藝合拍的《再創世紀》、《踩過界》等劇集也表現不俗，與內地中國移動旗下咪咕獨家合作的劇集，亦觸及3,300萬用戶。