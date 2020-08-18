姜至奐去年涉強姦　韓媒公開CCTV片段發現有疑點

韓劇《快刀洪吉童》的43歲男星姜至奐，去年7月9日涉在光州的寓所內酒後強姦及性騷擾兩名事務所女職員，今年6月在二審被判監2年6個月，緩刑3年，姜志奐其後不服判決，提出上訴。

有韓媒今日報道指確認過當日姜志奐屋內的CCTV片段和受害人與友人的聊天程式對話記錄後發現有疑點，在CCTV片段中可以見到姜志奐當晚與兩名受害人A某及B某一起飲酒，之後三人更在泳池一起游水，其後姜志奐因為醉酒亦神智不清醒，兩名受害人便扶他進房間，受害人在姜志奐入睡後，曾到浴室洗澡，之後下身只穿着內褲，在屋內參觀，而姜志奐為離職的二人準備了餞別金，鏡頭亦拍到二人打開信封確認金額的畫面，不過在姜志奐的睡房和發生事件的房間內就沒有CCTV鏡頭。

韓媒亦公開受害人B某與友人的部分對話內容，B某曾在事發當日對友人說「3樓有屋頂泳池同溫泉」、「間屋好X正」、「日頭飲酒好正」，而在B某聲稱被性侵的晚上8點半時，還在與友人聊天，並在9點09分與友人通話，之後又對友人說「如果係真嘅話，絕對會係大新聞，哈哈」，而在B某第一次報警時，只稱自己被困，並不是說遭強姦。

姜志奐的代表律師今日向韓媒指：「受害人A某的身上沒有驗出姜至奐的精液或尿道球腺液，在B某的衛生巾上就驗出姜至奐的DNA，我們認為是因為B某在洗澡後接觸過姜至奐的衣物和物件而導致，假如B某是被姜至奐性侵，那B某的內衣和姜至奐的雙手都會有對方的DNA，但實際上是沒有驗出，姜至奐的酒量並不是很好，而他當日飲了7樽燒酒，還飲了香檳。」代表律師亦否認了當時在屋內不能打電話的說法：「我們確認過當日在現場是能通話，訊號也非常好，反而受害人的陳述一直改變，在她們身上也沒有發現DNA。」

不過受害人的代表律師就堅持姜至奐當時是處於清醒狀態，並指他們未能確認CCTV片段，故不能作出評論。