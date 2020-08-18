十周年限定！C AllStar虛擬「紅館」開騷勁興奮

為慶祝C AllStar組成十周年，四子將在8月28日合體舉行亞洲首個虛擬實景結合的網上互動演唱會，一向有玩網絡遊戲的四子形容，當知道有機會在虛擬「紅館」做演唱會時，心情比之前他們任何一個演出都更緊張更興奮。令他們更開心的是網上售票開賣反應熱烈，短短幾日銷量已突破九成，反應非常熱烈，足證歌迷對此一全新演出體驗十分接受也非常期待。

四子連日來努力綵排，練歌之餘更需熟習與虛擬實景配合，陳健安（On仔） 指今次的意念十分好玩又創新：「除咗係亞洲首創之外，製作單位仲還原咗紅館嘅四面台舞台設計，我哋又有自己嘅虛擬角色，可以喺台上台下自由活動，鍾意就可以跳落台同觀眾互動，大家又可以見到多角度嘅紅館，唔係你坐邊個位就只係睇到嗰個角度嘅嘢。」

C AllStar 2017年起休團至今已三年，對於這次「十周年限定重組」合體演出 ，他們滿心期待，梁釗峰綵排時笑言：「今次唔使騷肌肉，準備好大家嘅電腦就得啦！我哋為咗今次演唱會，會將一啲歌重新編排，係八二八特別版，大家一齊好好慶祝，搵番大家熟悉嘅回憶，同時準備一齊開開心心玩呢隻game。」

一向熱愛玩game的DJ King（吳崇銘）一直有玩平台遊戲：「我好鍾意玩呢個game，因為可以自己砌嘢，我最鍾意新實驗、新嘗試，好期待自己可以喺遊戲入面打碟同粉絲互動。」SoulJase（何建曦）補充說：「雖然係破天荒嘅虛擬演唱會全新體驗，但保證會見到我哋真人演出，唔係只有虛擬人物，相信會為網絡玩家帶來一場難忘的演出。」

作為亞洲首個虛實結合的網上互動演唱會，為了增加觀眾的真實感，屆時玩家需要憑票及探熱進入會場，門票不劃位，座位「先到先得」。如果觀眾有過激行為將會被「場內保安」請離場館。SoulJase解釋：「製作團隊耗時3個月精心打造《超級星光⼤道預熱小遊戲》，還原真實的尖沙咀街道：鐘樓、天星碼頭、文化中心、太空館、1881 等極具代表性的建築物，屆時會喺虛擬世界重現，大家可以喺『尖沙咀』邊逛邊尋寶。已經買飛嘅觀眾可以由即日起進入『尖沙咀』用最短嘅路線搜到最多嘅寶物，換領由各合作夥伴送出嘅禮品。」