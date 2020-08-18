東沖有料到：曼谷的文化展覽

提起曼谷，一般人會諗起去按摩、飲冬蔭公湯或者去翟道翟掃貨，絕少會想到藝術展覽。

其實當地看展覽的地方相當多，其中最方便的，莫過於BTS National Stadium站旁的Bangkok Art And Culture Centre，除了周一休息，其他日子都對外開放，內裏有多個不同的展場舉行各種展覽，而且都是免費入場。另外，於舊機場附近亦有一個大型文化中心，不過需要收費。還有在河邊的River City Bangkok，這裏昔日以售賣古董為主，發展下來卻成了舉辦藝術展覽的場地，這陣子分別有兩個截然不同的展覽，其一是梵高展，進入會場除了看到這位藝術家的作品外，館內更有大幅牆壁投影梵高的畫像，配合動人音樂，讓人恍如置身日本人氣藝術團隊teamLab的展覽般。

不過最新鮮熱辣的，則有Andy Warhol作品展，主辦單位聲稱展場內的作品都是真迹。雖然沒有梵高展覽般採用投影科技，但身為粉絲可以跟相關作品合照留念，亦設有一些道具讓大家影相呃Like，入場費每位THB400。而場外則有一部即影即有的影相機，照片效果充滿了Andy Warhol作品的色彩，例如將瑪麗蓮夢露的樣子換了你的頭像，每張收費THB100。這個展覽日期直至11月底，如果身處泰國的朋友，有興趣的話當然可以親身前往，若是香港的朋友，則不妨上River City Bangkok的Facebook瀏覽相關的相片及資料，「睇咗當去咗」。

胡慧沖