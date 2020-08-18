【衝浪衝出愛】失戀金剛火速撻着32D失婚小嫻

39歲金剛和台灣「女神」梁云菲於4月時突然在網上宣布分手後，今日又傳出的他與40歲、曾離婚的台灣演員小嫻譜「姊弟戀」。兩人近日常在墾丁出雙入對表現親密，而小嫻於5月份時到墾丁餐廳打工換宿，工作之餘就到海邊衝浪，而金剛4月和梁云菲分手後，正是到墾丁衝浪療情傷，加上又是跟小嫻是同一位衝浪教練，年紀相近又熱愛運動，兩人一撻即着，火速戀上，身邊朋友也送上祝福。

身在墾丁的金剛接受東網訪問時，指與小嫻已是認識多年的朋友，金剛5月時曾返港拍攝廣告，之後便返了台灣，當時大家都在墾丁，便一撻即着：「佢係自己打工，想體驗唔同人生，我哋年紀差唔多，大家傾傾吓偈，就傾咗感覺出嚟，大家都有分享大家嘅經歷，了解咗而一齊，我哋依家好開心。」說到小嫻曾結過婚，問是否認識對方前夫何守正時，金剛謂：「我知道，但我不認識他，每個人都有過去，最緊要依家我哋兩個人都開心。」

上圍有32D的小嫻大方承認和金剛發展中：「換宿生活充實，我們一直都有出去玩，大家都是玩在一起，相處起來很開心，就是互相照顧幫忙，我已經單身快3年了，想要勇敢一點。」小嫻又表示不介意金剛剛剛才和梁云菲分手:「每個人都有過去，而且都是過去式了。」但未計劃結婚，她又說:「這題要不要明年再問我？畢竟才剛開始，但我們彼此都是真心誠意啦。」小嫻的前夫何守正尚未聯絡得上。

小嫻2017年跟張惠妹舊愛何守正結束5年婚姻，雖和好友張勛傑於節目上借位接吻而傳緋聞，但她否認拍拖，又說很享受單身生活。

小嫻曾經自爆17歲因為月經沒來，到醫院檢查後才知道天生沒有子宮，被醫生宣判不孕，當年她為何守正曾經到美國取卵，計劃人工受孕，但可惜取卵不成功，離婚後的她更強調將來不會為了傳宗接代或者長輩而給自己壓力。