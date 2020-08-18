花式越野電單車手　帶你反轉博物館

「Ride at the Museum」 不單有故事性，更有多場花式電單車絕技畫面，絕得值得推介。(互聯網)

疫情反覆不下，不少人已減少到人流密集的地方，甚至避免外出，但日日留在家，難免深感鬱悶，不少人索性自己拍片，分享吓生活點滴，而德國花式越野電單車選手Adrian Guggemos，都一樣投入拍片行列，為自己拍攝《翻生侏羅館》！Guggemos一直希望將花式越野電單車運動推向更高峰，所以在賽季未開始時，忽發奇想夜探博物館，而且拍片記錄花式電單車絕技。