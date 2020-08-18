花式越野電單車手 帶你反轉博物館
2020年08月18日 17:15
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「Ride at the Museum」 不單有故事性，更有多場花式電單車絕技畫面，絕得值得推介。(互聯網)
疫情反覆不下，不少人已減少到人流密集的地方，甚至避免外出，但日日留在家，難免深感鬱悶，不少人索性自己拍片，分享吓生活點滴，而德國花式越野電單車選手Adrian Guggemos，都一樣投入拍片行列，為自己拍攝《翻生侏羅館》！Guggemos一直希望將花式越野電單車運動推向更高峰，所以在賽季未開始時，忽發奇想夜探博物館，而且拍片記錄花式電單車絕技。
Guggemos在「Ride at the Museum」影片中，扮演德國辛斯海姆科技博物館內電單車展區的蠟像，入夜他便像電影《翻生侏羅館》中的展品一樣活動起來。他在博物館屋頂上擺設的Tupolev超音速飛機 (Tupolev Tu-144) 機翼上進行後空翻，更飛越17米橫過在戶外展出的F-15鷹式戰鬥機 (McDonnell-Douglas F-15)，大家定必看得目瞪口呆，真係拍片界的高峰！不如大家一起睇片吧：https://www.youtube.com/watch?v=5EYoIkop3Lk