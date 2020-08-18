【14日練成腹肌】何雁詩實測網紅操　堅有朱古力

第三波新冠肺炎疫情一發不可收拾，尋日港府宣布禁聚令延長7日有效本月25日，人人長時間留家又怕中招，唔少人就決定做抗疫操增強抵抗力，最方便嘅方法就係上網睇片學嘢，今次仲有歌手何雁詩（Stephanie）實測人氣健身網紅Chloe Ting極力推介嘅兩周腹肌操，到底呢14日佢有咩變化？

以粉紅Sport Top上陣嘅Stephanie，一開波未晒成果就先晒心形胸同深長事業線，自稱肥底嘅佢，就成功搵番一排腹肌，佢仲拍片分享鍛煉過程同心得，睇嚟真係Work啵！

Stephanie就續Part同大家講解，佢自爆全程冇節制狂食嘢，酒照飲、消夜照食，一樣操得成，個訓練真係極燒脂又爆汗：「開頭5日好辛苦，因為我唔係好習慣做咁多帶氧運動，我自己比較鍾意慢慢行或者舉重訓練，去到第五日之後感覺自己有力咗好多，做平板動作都輕鬆咗，不過去到第10至14日就超級攰，因為真係冇得休息。」

Stephanie又自爆小學六年班時曾肥到有29吋腰，之前又試過節食，結果體重不斷反彈，所以一定要保持做運動和健康飲食習慣先可以有效減肥兼不反彈：「喺娛樂圈其實好多人都會按照你嘅身形去判斷你，我唔希望個個都覺得愈瘦愈靚，最緊要係自己覺得舒服有信心嘅體形就ok喇。」