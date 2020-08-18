本日日本：《多啦A夢》新雜貨　今次出動漫畫封面

今年係《多啦A夢》誕生50周年，近排相關嘅紀念聯乘產品可謂多不勝數，其中日本著名雜貨店ASOKO將於8月22日推出與《多》嘅聯乘第3彈！數數手指，ASOKO無論係之前與時裝品牌GU合作推出嘅第1彈、及之後加上另一角色HELLO KITTY炮製嘅第2彈，於設計上都帶畀粉絲一定驚喜。今次第3彈亦唔例外，竟然諗到使用《多》嘅漫畫單行本封面作雜貨圖案，讓粉絲好好回味一下呢套經典。而今次嘅聯乘產品亦相當豐富，共有多達81種產品，當中包括利用封面嘅畫像結合期數冧巴設計嘅化妝袋及Tote Bag等，亦有將漫畫封面近乎原封不動照用嘅化妝袋及iPhone電話殼等，及印上密麻麻多啦A夢圖案嘅牛仔布產品如Tote Bag及紙巾盒套等，令人充分感受到《多》嘅漫畫魅力！值得一提係，貨品價碼由200日圓至1,000日圓不等，當中大多售400日圓，絕對係價廉物美，粉絲掃貨無難度。8月22日起於ASOKO日本所有分店及期間限定店有售（沖繩店即日有售）。