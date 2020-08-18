頭皮都會老！5招Hold住年輕秀髮

頭皮跟臉部肌膚一樣，若欠缺細心呵護，同樣會提早出現老化問題，大家不可不注意！（互聯網）

唔少女生都在意自己的臉部情況，但你知道嗎？其實頭皮跟臉部肌膚一樣，若欠缺細心呵護，同樣會提早出現老化問題。所以要養出一頭烏黑健康的秀髮，就要好好保養頭皮。

10個頭皮老化症狀

正如臉部肌膚會隨年齡增長、外在環境影響、保養不當而老化及變得鬆弛，從臉部延伸的頭皮也會出相同情況。但我們平日如何得知自己的頭皮正在老化？以下就整理出幾個頭皮老化症狀，大家不妨Check Check自己有否中招？

1.頭髮生長速度比過往慢。

2.每日掉髮量超過100條，而且梳子或枕頭上也出現大髮。

3.頭髮分界線的寬度愈來愈闊。

4.額頭髮際線往後退了不少。

5.馬尾髮束直徑變窄

6.天天洗頭頭皮依然覺得搔癢及出現乾屑。

7.頭皮撿測儀下的毛孔只剩單根髮束，且直徑看來較細。

8.頭皮容易敏感泛紅。

9.與過往相比，頭髮變得黯淡無光澤。

10.頭髮失去韌性，易分叉打結，脆弱易折斷。

5個對策秀髮回春

只要掌握以下5個保養技巧，就可以輕鬆和頭皮老化、秀髮問題講拜拜。

對策1：洗淨頭皮、維護毛囊健康

許多人以為經常洗髮會增加掉髮，其實這觀念是錯誤的。基本上，頭皮清潔十分重要，如果油脂和角質沒洗掉，就會阻塞毛囊引起發炎，反而讓頭髮掉得更厲害。因此大家在洗髮時也要一併清洗頭皮，水溫和風筒的熱度都不能過熱。

對策2：洗頭前先梳頭

建議洗頭前先梳頭，這做法不但可先梳開髮絲糾結，減少洗髮時拉扯導致脫髮，更能先去除髮上一半灰塵，防止洗髮時摩擦擦頭皮造成傷害。

對策3：頭皮也防曬

為防止頭髮乾旱而加速老化，應避免長時間受紫外線照射，以免暴曬下加速頭髮的蛋白質和水分流失，令頭皮變得敏感脆弱。另外，也要避免過度染燙，以防對毛囊造成不可逆轉的傷害。

對策3：適度按摩

現時坊間推出不少頭皮保養液，具有調理和滋養作用。使用時不妨配合適度按摩以促進頭皮淋巴血液循環，讓髮質變得強韌和豐盈。

對策4：小心檢視洗髮用品

如果本來不太有頭皮屑問題卻突然冒出頭皮屑，可能是目前用的洗髮精不適合，清潔力過強，洗掉過多油脂。這時候你需要重新審視頭皮健康狀況，改用合適的頭皮保養液及洗髮護髮產品。另外，因頭皮是全身最脆弱的部分，因此選用頭皮保養液時要避開有化學成分的配方，盡量揀低刺激配方或添加有機成分的產品。

對策5：從生活作息着手

除了少吃辛辣刺激的食物，也要少熬夜。因晚上是腎在造血的時間，熬夜太多就容易血虛，血虛即造血工作量下降，就會缺少足夠血量滋養頭髮，頭髮就會自變得細小脆弱，容易脫落。