海高斯襲港　藝人回憶恐怖打風經歷

熱帶風暴海高斯逼近本港，其實圈中不少藝人在以往打風時，都曾有過驚險遭遇，有人更試過因水浸被困數天，幸好有足夠糧食才能安然渡過。

黃建東最怕毒蛇爬上屋

黃建東：「我試過喺美國做劇場撞正打颶風，當時戶外劇場要停，但冇航班走唔到。住嘅地方樓下又水浸，大家只可以留喺間房，好彩啲食物都喺房入面，因為要過兩三日先落到樓，同埋水浸有機會毒蛇爬上嚟，打風啲聲好似間屋就冧咁，搞到我哋好驚，呢次係我人生中最深刻嘅打風經歷。」

彭慧中全家攞筒載水

彭慧中：「有次打風落好大雨，當時喺屋企媽咪突然大叫，我衝咗出房就見到成屋漏水，啲水浸晒入嚟，全屋人都即刻要攞筒載水，好徬徨好狼狽。」

蘇韻姿被困公路

蘇韻姿：「最難忘，係之前山竹十號風球，因為我細個住加拿大，無打風呢樣嘢，嚟到香港先至聽到有打風，亦唔知道十號風球嘅情況有幾壞，嗰次令我完全明白原來十號風球係咁樣，我見到好多地方因為陳年大樹畀大風吹冧咗，變得好塞車，當時真係好驚訝，見到啲大樹冧咗，感覺好似睇電影，會有喪屍跑出嚟咁，亦令我好感恩，小時候無遇過風球，係一種福分！（嗰日有無特別事發生？）因為當日打風停工，咁啱我有一個多倫多朋友嚟咗香港約咗我哋幾個朋友見面，但我因為出去條路畀棵樹阻住出唔到車，最後要由其中一位會去呢個約會嘅朋友駕車接我，我亦要爬過棵大樹，先行到出去上車，幾難忘。」

胡曦文愛貓走散

商界女強人胡曦文：「約8年前住喺淺水灣，好近海，每次打風就好犀利，我住嘅Apartment，單位有三層，唔知係咪好高嘅大廈，打風就好搖，要平衡番，但我嗰間就特別搖得犀利，好似盪鞦韆咁，逢8號風就咁，有時3號波如果吹正都好搖。好搞笑，我大門對正電梯，試過大門搖到自動彈開，鎖咗都搖到撞開，有次我隻貓唔見咗，原來走咗出去，入咗𨋢，我要逐層問人有冇見到我隻貓，所以每逢打風我就要搵貓㗎啦！因為我有幾隻貓，佢哋周圍走，又唔知幾時道門畀風吹開，一吹開咗我就煩，要捉住晒啲貓，唔畀佢哋周圍走。」