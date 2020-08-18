打機女神評測　電競神器三代目

「打機女神」張曦雯指ROG Phone 3打機流暢又唔熱，啱晒佢唔使開工時通宵打機！售價︰約$8,000起

疫情底下大家都多了時間打機，要勝人一籌就要有部神器幫手。來自台灣的電競手機ROG Phone最近升級到第三代，改用GameCool 3散熱系統及目前最頂級的S865 Plus處理器，並可加裝跟機送的AeroActive 3空氣動力風扇。「打機女神」張曦雯試玩後力讚︰「部機打機好順，而且用咗風扇後，玩好耐都唔燙手。不過我最鍾意佢設有側邊充電位，橫置打機唔會阻住隻手，設計好周到！」

外形方面，ROG Phone 3沿用上代的「幻影黑」設計，屏幕維持在6.59吋、2,340×1,080解像度，並把畫面更新率由120Hz提升至144Hz，對應1ms反應時間，按鍵的精準度及畫面反應都有所提升。另外，屏幕支援Delta E<1色彩精準度與HDR10+高動態範圍，配合「低閃屏」功能，忠實呈現遊戲細節，還能減低眼睛疲勞，呵護玩家的靈魂之窗。

發展到第三代，它針對打機作出了多項優化，例如機側的超音波感觸鍵升級為「AirTriggers 3」，支援長滑、撥滑、左右單側雙按鈕，玩家更可自定力度及所對應的動作指令，令操作更度身訂造。升級版X Mode程式則能提升屏幕更新率、強化觸控靈敏度或加速網路連線，全方位提升遊戲表現。今代沿用6,000mAh大電池，官方表示「食雞」可玩足9小時以上，長時間抗戰都無問題！

當然此機也有缺點，例如重達240g，缺少了3.5mm耳機孔，又不支援防水防塵，而且入場費頗高。只不過它的效能的確強勁，打機設定夠針對性，又有大量「補品」可加裝，電競向手機中對手暫不多，Game迷相信不會介意以上些微缺點。

ASUS ROG Phone 3規格表

制式：GSM、WCDMA、LTE、5G

處理器：Qualcomm Snapdragon 865 Plus

記憶體：12/16GB RAM、512GB ROM

屏幕：6.59吋AMOLED (2,340×1,080解像度)

鏡頭：(前置)2,400萬像素、(後置)6,400萬像素+1,300萬像超廣角+500萬像素微距

電池容量：6,000mAh

作業系統：Android 10

體積：171×78×9.85mm

重量：240g