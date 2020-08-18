Q：我今年二十多歲，男性，個多星期前在公廁小解時因太匆忙離開，被褲子拉鏈夾到龜頭很接近尿道口，痛到按住踎低，但因為仍有工作惟有忍住痛楚，沿途上隔住褲子碰一碰都痛。回家後龜頭傷口好深，有一個小血洞，四周皮膚紅腫，流過少少血。塗了多日藥膏，又避免掂水，小便好痛，放假都沒心機出外。女朋友來找我時，看見龜頭和尿道口都腫脹兼發出異味，不過傷口已開始結痂，女友懷疑是包皮過長發炎，龜頭洗不乾淨搞到又腫又熱燙。我一直是有包皮過長問題，洗澡時有翻開清洗，從來未試過發炎，受傷後就痛到沒有翻開清潔了。想知道，現在可以自行清洗龜頭和繼續塗藥膏消炎嗎？

阿剛

A：臨床醫學個案中，男性被拉鏈夾到，事後處理不佳，最容易患上「包皮龜頭炎」，它是指包皮、龜頭發生炎症反應。被拉鏈夾傷，屬「外傷性」，若情況不止是表皮外傷，且傷口深，自行塗藥膏是不行的，必需要接受醫療，由醫生處方適合的消炎止痛藥物，方是正確辦法。

男人最痛，莫過於此！如廁不慎夾傷，誘發因素明顯是當時動作過急，不小心導致意外。有些男性因包皮過長，陰莖於下垂狀態時，過長的包皮蓬蓬鬆鬆的包圍着龜頭，特別容易增加被夾傷的可能性。需要留意的是，閣下已痛足十來天，若女朋友判斷正確，現在是觸發了雙重傷勢，既有「外傷性」夾傷，同時亦患上「感染性」的「包皮龜頭炎」，可謂禍不單行。

因怕痛而刻意避免接觸傷口和龜頭，是觸發「包皮龜頭炎」的元兇。閣下自知有包皮過長問題，卻停止恒常清潔陰莖前端部位，這跟不給那話兒洗澡沒分別了吧，不潔導致細菌滋生和感染，發出異味、小便痛楚、龜頭腫脹和皮膚熱燙皆是發炎徵狀。由於已患上「包皮龜頭炎」，單靠清洗只能局部護理病灶，清理到部分發炎分泌，不足以徹底治療。為了那話兒好，從速求診，由醫生處方藥物去治療炎症。拖延求醫有機會令病情惡化，長遠影響性福。閣下經歷是次意外，應向醫生徵詢意見，看看需否安排割包皮，以避免同類型痛不欲生的意外再度發生。日後上洗手間時，實在不要心急，肯定那話兒藏在安全位置，才好拉上褲鏈。

李偉儀