唔Mind同陳家樂做情侶　連詩雅話最緊要係...

連詩雅（Shiga）、黃翠如及陳自瑤（YoYo）因合拍劇集《那些我過愛的人》而成為好閨蜜。YoYo本月27日生日，Shiga為了給她驚喜，即扮約對方整蛋糕，但實情是為YoYo慶生，當收到蛋糕及鮮花時，YoYo感動到大叫並向Shiga送吻。兩人表示雖然性格不同，可是緣分令她們走在一起：「我哋好似初戀咁Sweet。」問到是否親近到零秘密？兩女說：「開心唔開心都會share囉，不過係秘密嘅，就唔會講出嚟。」

YoYo被問到可戥Shiga和陳家樂拍拖開心，本來滔滔不絕的她突然「跳掣」十問九不知，只說：「吓…，唔知喎。（想Shiga有人錫？）吓…梗係想啦，我都想有人錫。（有冇留意Shiga同陳家樂啲新聞？）吓…依家擺咗我上枱喎！（Shiga揀男友唔使過朋友關？）除非嗰啲係壞人啦，但佢冇遇到壞人。」又望住猛標汗的Shiga「求救」：「我乜都唔知呀！係咪呀？Baby！」場面搞笑。

堅持低調感情事的Shiga，似乎不忍好友被「逼供」，終於出口「聲援」YoYo，她揚言會好好把任何工作機會，故不抗拒和陳家樂合作。問到如在戲中做情侶？她說：「同任何人都唔抗拒，但要睇工作性質先啦，唔着衫就唔得。」不過她又說現在最想和兩位好姊妹拍劇，已向無綫自薦，更幻想齊拍旅遊節目，Shiga說：「翠如係旅遊達人，好想去土耳其，其實之前想一齊出Trip，但受疫情影響先去唔到。」

場地：Sugar Please Bakery