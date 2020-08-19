【獨家】張振朗楊偲泳同居試婚　3號波滑水煙韌

現年33歲的張振朗近年備受力捧，劇接劇的他去年初還撻着32D激凸身材、有「巨咪陳妍希」之稱的楊偲泳（Renci），可謂事業愛情兩得意。二人愈戀愈熱感情突飛猛進，為了朝夕相對，一直居於西環的Renci最近已秘密遷入男友位於深井的寓所共賦同居，乘機試婚。

最近忙為新劇《反黑路人甲》宣傳的張振朗，連日來亦爭取時間陪伴女友，昨日下午約1時，他驅車與女友離開深井愛巢，雖然當時已掛1號風球，但二人打風都打唔甩，還拍拖出海滑水，他們先到附近快餐店，張振朗將座駕停在路邊後便外賣仔上身，急急落車獨自往買外賣，女友則全程於車內等食，及後他們直駛往西貢會合一對情侶友人，四人即登船出海，已穿泳衣打底的Renci上船後即拿出另一件長袖防曬衣，與男友研究一番便出發。

錫住女友

二人水「雨」交融滑浪之際，天文台已改掛3號風球，為免危險，一行四人玩到下午約4時亦折返回岸，埋岸時張振朗全程為女友護駕，拖着她上岸後又孭晒所有物品及救生衣，反而女友極為輕鬆，只拿着水樽邊行邊飲，並到附近洗手間梳洗及換衫，四人及後到附近茶餐廳醫肚，狀甚肚餓的Renci期間大啖大啖吃。

逗留半個多小時他們才埋單離開，張振朗與友人道別後便往取車。問及二人3號波仍無懼危險出海？他即說：「咪因為危險，所以即刻返嚟囉！」提到與女友同居時，他一臉尷尬說：「吓……唔……係。」問到二人是否有計劃結婚？他說：「都係做嘢先啦！」在旁的Renci雖未有作聲，卻冧笑到腰果眼盡現，上車後二人直駛回深井愛巢繼續二人世界。