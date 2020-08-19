李芷晴長駐《愛．回家》　感激呂慧儀教路

曾參選港姐的無綫藝人李芷晴（Stephanie）近日於《愛．回家之開心速遞》中飾演威龍百貨省鏡售貨員Elaine，翻查資料，原來她曾於《愛》劇中，做過不少角色，當中包括「Terry新歡」Louisa、朱凌凌追求者Fanny等，都可算是該劇的客串常客，不過今次有所不同，Elanie應是長駐角色，長拍長有。

Stephanie亦很開心能夠接演「Elanie」這個角色，並大讚同劇演員個個都好nice，更喜獲呂慧儀教路：「我記得拍第一場戲就係喺canteen對住尋寶圖嘅所有職員自我介紹嗰場，當時要同佢哋逐個逐個有少少對答，而且咁啱嗰一集嘅導演係我訓練班時候嘅老師，所以都好緊張，好想表現得好啲。加上我出場嗰一吓，導演想我撥一下頭髮，靚靚咁出場，但嗰一下其實都好難，想自然啲，又唔想啲頭髮撥亂晒，仲要就番個風機，所以都NG咗好多次，個心都好驚會阻住大家收工，但係好彩大家都好好，好有耐性咁等我，阿蟹(呂慧儀）仲親自示範，教我點樣先可以撥頭髮撥得靚啲啲頭髮添！」

除了呂慧儀外，同樣飾演威龍百貨售貨員的鍾晴、吳綺珊等，都非常照顧她：「我哋幾個女仔都真係會好似劇入邊咁不停傾偈，好開心㗎！」