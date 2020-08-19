【特約報道】香港製造口罩向來是港人信心之選，最近因為疫情回彈，香港的口罩生產商GOODMASK，再接再厲加強生產比熔噴布更具防護力的「納米NANO MASK」99.9%醫療級納米薄膜五層口罩，納米醫療防護薄膜屬於「物理性防護」，因為開孔只有30至70納米，而SARS和H1N1等病毒體積是100納米，普通病菌是3000納米，即是就算沒有靜電的情況下，病毒和病菌根本穿不過納米醫療防護薄膜；除此之外，納米醫療防護膜有90%開孔，所以透氣度非常高。

香港天氣潮濕，當一般口罩內的熔噴布沾上濕氣後便會降低防護效能，但納米醫療防護薄膜便沒有這個問題，就算用清水洗後功能完全沒有降低，因為納米醫療防護薄膜具防油性粒子95%；為方便客人，GoodMask現於港九新界增設多個門市銷售點：

(香港)

香港灣仔莊士敦道129地下

香港筲箕灣道341號地下6號鋪

(九龍)

九龍油麻地彌敦道540-544號祥興大廈地下

九龍尖沙咀加連威老道74號威華大廈地下 Shop E

九龍亞皆老街旺角先達廣場地下8號鋪

(新界)

元朗福德街16號A地下(國康中西大藥房)

銷售熱線：WhatsApp 6103 2237

查詢網址：www.gdmask.com