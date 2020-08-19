IB攻略：考進美國Ivy Leagues大學IB學生的特質

近日是美國的大學的申請期，相信家長和同學都有不少疑問，特別是對Ivy Leagues有千百個疑問吧！（設計圖片）

赴美國讀書的IB學生，夢寐以求就是進入常春藤Ivy Leagues的美國大學，是由美國最出名的8所私立大學組成的聯盟，出產最多名人，同時亦都是美國歷史最悠久的大學。近來進入大學申請期，不少家長開始為小朋友準備大學升學事宜，他們都對究竟成功考取到美國常春藤大學的IB學生有甚麼特質或準備供他們參考呢？筆者將在此篇專欄和大家分享。

課外活動貴精不貴多

美國升學申請比英國、香港、加拿大繁複得多，其中尤其看重課外活動。課外活動可以分為音樂、運動、舞蹈、辯論、電子機械人等等，當然沒有任何一類比另一類更加優勝，只有更適合。IB學生家長的盲點就是，我要甚麼都參加，甚麼都有的話，就可以比其他學生優勝，這個觀念是錯誤的。IB學生應該選擇兩三種課外活動，而且是專精的，例如有興趣電子工程的學生，就應該參加多些AI、機械人、程式設計的活動，目標是將這些活動成為你的專長，讓自己在特定領域脫穎而出。

推薦信的重要

基本上，接近100%能夠考進Ivy Leagues的IB學生都有推薦信。找誰人幫你寫推薦信才是最佳人選呢？筆者建議找學校的老師最為適合，尤其是9-12年級的老師最為適合。因為他們可能教過你好幾次，而且在其他課外活動都可能認識你，找一位喜歡你的或你在某些科目考得好成績的老師，成為你的推薦老師。不得不提的是，千萬不要在大學申請期限就到的時候，才找推薦老師，因為老師沒有義務幫你推薦，所有最好預留充足時間給老師，至少給老師1個月時間準備，而不是申請期限前的1星期。

時間計劃表

IB學生在11年級的時候應該開始報名SAT/ACT考試，並且開始着手列出有興趣的美國大學。同時間研究暑假活動，找老師寫推薦信等等。

IB學生在12年級的時候應該需要開始動筆寫Personal Essays，確認自己是否要重考SAT/ACT分數，把握申請期限前考取理想成績。因為SA/／ACT愈高分就愈有機會拿到最好的大學取錄。

至於重考次數有沒有限制？一般大學是沒有限制的，不過筆者不建議重考次數多過3次。始終學生有時間成本，毋須要執着一定要滿分。把這些精力放在其他地方，例如課外活動、IB成績等等，可能更加有效。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣