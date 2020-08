台灣女星陳喬恩自從認戀比自己細9歲嘅馬來西亞富二代曾偉昌(Alan)後,頻頻高調晒幸福!尋日陳喬恩就透露男友送咗紮花畀佢,但唔係咩生日、情人節或紀念品,點解有花收呢,佢都好奇咁問:「為甚麼今天有花收?」Alan就回覆對方:「Beacuse you are my sunflower muse.(因為你是我的向日葵繆斯女神!)」嘩~男士們要學嘢喇,平間唔時送吓花已經可以冧暈女神呀!

而Alan分享自己畫作時,陳喬恩忍唔住大讚對方兼讚埋自己:「baby怎麽會這麽有才華啊~主要也是因為我是你的繆斯女神hahaha」Alan就表示:「yup! you're my muse and inspiration.(對!你是我的繆斯和靈感!)」甜蜜互動閃到網民眼盲呀!