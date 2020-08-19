消失7年復活舞台　A4腰女神阿朵胸器逼人

阿朵高級又天然，先鋒又民族，充滿着呼之欲出的土地般的生命力，與一股神秘野性的張力。

消失了七年的內地女星阿朵（原名符瑩）最近在人氣節目《乘風破浪的姐姐》中「復活」，身材依然火辣、脾氣比以前更辣！除了演技了得外，聽她的歌，會令你渾身起雞皮，靈魂也被震動。

這位來自湖南土家族的女孩，9歲就能可善舞，於2005年央視春晚上憑《再見，卡門》一炮而紅，之後為雜誌拍攝寫真，創下一紙風行的紀錄，銷量高達50萬，還連續三年入選了《福布斯》評為最性感的中國女藝人。

她那火辣S身材曲線非常性感迷人，還有兩條又細又長的大白腿，特別是那豐滿挺拔的「胸器」，和A4小蠻腰！

然而持續走紅的阿朵於七年前開始消失，之從來沒有出現過在公眾眼前，甚至有人傳言她死了。

究竟發生了甚麼事？阿朵在節目上說：「曾經每天工作15個小時，成為搖錢樹。有半年的時間，病得起不來床，差點死掉。」生命給她走紅的機會，同時也給了她嚴峻的考驗，她找不到人生的意義。

為了尋找自我，阿朵在山裏待了4年，她去了湖南，湘西，雲南西雙版納，還有貴州黔東南的大山裏。去和農民待在一起，期間就成了苗鼓分支武術鼓的非遺傳承人。