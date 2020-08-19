婚外情被勒索！環球電影副董事辭職

現年75歲的環球電影公司副董事Ron Meyer昨日突然宣布辭職，離開工作25年的公司。

他在聲明中指出他最近向家人和公司透露在威脅之下與公司外的一名對他提出虛假指控的女子達成和解，Ron在聲明中承認多年前曾與她發展一段非常短暫和雙方同意的戀情。並指對方不斷試圖向他勒索，或威脅話要將事件告知他的公司（環球）。

雖然他並沒有透露該名女子的身份，但有兩名知情人士爆料指該名女子是28歲的英國女演員Charlotte Kirk。而去年她亦同樣因與華納兄弟娛樂公司的日裔美籍主席及行政總裁（CEO） Kevin Tsujihara捲入桃色醜聞而令他突然宣布辭職。據知Charlotte於2013年與Kevin Tsujihara發生關係時同時亦與Ron Meyer發展不倫戀！

Ron Meyer是美國著名娛樂公司高層，他於1975年合辦CAA經理人公司，直至1995年他轉投環球電影公司。Ron結過兩次婚，首任妻子是Ellen Meyer，二人育有兩名女兒，其中一名Jennifer Meyer曾與男星杜比麥佳亞（Tobey Maguire）結婚。93年他與模特兒Kelly Chapman再婚。2018年，二人宣布離婚。