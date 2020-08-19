矜貴上面　奢華美容體驗

要享受貴婦級美容療程不一定要去美容院，把省下來的錢買貴價護膚品或化妝品也是一個不錯的選擇。說到貴婦級妝品除了看價錢外，更重要的當然是看成分。近年坊間許多美容品牌都絞盡腦汁提升產品質量，更將矜貴無比的成分加入各款化妝品及保養品中，女士們想親身體驗奢華美容真是話咁易！

珍貴食材變成分

隨着年齡增長，相信大家或多或少都有動過吃保養品的念頭，有看過韓劇的都知道，他們真的很愛飲人參口服液，而他們白滑的肌膚真的令人很想擁有。韓國著名護膚品牌The history of Whoo對韓方草藥進行深入研究，所推出的解寒蜂蜜人蔘面膜，便採用蜂蜜及天然野生人參製成。天然蜂蜜能強化天然野生人參為肌膚補充陽氣的功效。加上去角功效及其他養成分的滋潤，用後肌膚飽滿有光澤，充滿健康活力。

除了珍貴藥材外，相信大家都聽聞過魚子精華可令皮膚變得緊緻和有彈性吧？用於護膚品的魚子精華當然是十分有效，但原來它還可以加入化妝品內。la prairie的魚子精華系列飽受好評，繼魚子活肌精華粉底後又一力作，推出魚子精華明眸遮瑕霜，融合珍貴高效的魚子精華和質感輕盈的遮瑕液，能達到瞬間提亮、持久遮瑕及護膚養肌的效果。特設的冰涼金屬塗抹棒更有效紓緩及消除眼下浮腫，媲美專業按摩的效果。

不喜歡魚子精華也不要緊，珍菌之王黑松露又啱唔啱你口味？韓國專業護膚品牌CRIELF的Black Truffle First Essence黑松露肌底精華，加入來自法國純淨地帶的珍貴黑松露提取物，內含維他命A、C、D 及豐富的抗酸化酶，可達致抗氧化、修復肌膚問題等功效。

罕見獨特植物抗氧

除了常見的珍貴成分外，還有部分品牌會特地去尋找具有不同功效的罕有成分。KORRES尋來了希臘獨有的植物－極地黑松，它生長於少污染的高山，含有稀有的高濃度抗氧多酚成分。多酚是天然的「抗氧化劑」，不但可以保持皮膚緊緻，防止皺紋和下垂，還可以防止膠原蛋白流失，是十分強勁的美容聖品。

黃金卸妝潔面

想到珍貴成分就不可不提金光閃閃的黃金，但黃金又有甚麼護膚功效呢？su:m37˚的鎏金溯茫系列被稱為最奢華系列，由護膚的潔面乳、爽膚水、精華、乳液到化妝的底霜（隔離）、粉底、唇膏應有盡有。產品中的黃金成分可讓肌膚排毒再生，散發自然透亮的光彩。為了紓緩口罩對肌膚造成的不適，新推出的鎏金溯茫黃金卸妝潔面啫喱更配合了內含19種對皮膚有益的珍貴成分的中古羅馬皇室秘方Ferm Theriaca，能徹底清潔肌膚及進行排毒、溫和去除舊角質及多餘皮脂，兼且有效提升肌膚吸收力，用後可從肌底提高補濕力。