【再演女神醫】米倉涼子穿低胸裙生日現身靈園拜亡父

45歲日劇天后米倉涼子，今年4月離開效力27年的Oscar事務所，自立門戶做老闆，工作源源不絕，最新大計將與小泉今日子合演Netflix新劇，另外又再為朝日電視台拍特備劇再飾演女神醫，是獨立後首套日劇，新劇名《Doctor Y～外科醫生・加地秀樹～》，今年秋天播映。

米倉在社交網公開新劇照，《Doctor Y》由醫療劇《Doctor X》系列班底演員演出，有內田有紀、岸部一德、勝村政信合演，勝村政信飾演外科醫生加地秀樹，米倉涼子則再演女神醫大門未知子。首季共6集，首3季以網劇形式播映，每集10多分鐘，至第4季正式在朝日電視台播映。另外，米倉獨立後身價亦急升，過往在Oscar效力時拍一個廣告收6,000萬日圓（約438萬港元）酬金，目前已加價至8,000萬日圓（約584萬港元）。

最近有雜誌拍到米倉於8月1日45歲生日當天，身穿低胸裙往橫濱靈園拜祭亡父，父親於2005年早逝終年57歲，雖然早前有報道米倉與阿根廷舞蹈家熱戀好事近，但據資深娛樂記者透露，米倉深愛父親，她曾向亡父告白決意過獨身生活。