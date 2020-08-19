今年月餅玩創新　芫荽松露魚子醬做餡

為了讓沉悶生活帶來點新鮮感與趣味，今年不少品牌為中秋節注入新意，帶來多款新奇有趣口味，好似芫荽、松露、魚子醬等做餡，又有入饌，另外又有選用矜貴的魚子醬或松露入饌，會否有一款得你歡心？其他還有如鹹香的芝士、酸甜的鳳梨，以及帶酒香的朱古力月餅等，讓大家有慢慢揀。

全港首創

外皮內餡都有芫荽

近年東南亞芫荽大熱，芫荽滲到咖啡、意粉、朱古力等樣樣有，今次台灣的香菜先生聯同秋夕和Dion The Eater合作，推出限定的香菜月餅。餡料加入了芫荽粉、乾芫荽粒和新鮮芫荽，最厲害連餅皮都加入芫荽，令味道及香氣更加濃烈，實在是芫荽控之選。由現時至8月31日預訂，有約85折優惠。

魚子醬松露餡

高級食品品牌Royal Caviar Club今年首推魚子醬月餅，選用Royal Cristal魚子醬、澳洲冬季黑松露和松露薯蓉做餡料製成冰皮月餅，限量1,000盒，由現時至9月11日接受預訂，還有約77折的優惠。

遇上驚喜鹹豬肉

高級肉類專門店Feather & Bone今年亦加入戰團，於9月1日推出全港首創的豬肉月餅，選用澳洲Valenca走地豬肉和鹹香的Tuscan Lardo di Colonnata豬油，配以肉荳蔻、鼠尾草、百里香和大蒜等香料調味製作而成，令中式的月餅混合西式風味，喜歡新鮮感及鹹月餅的就不要錯過了。

松露配奶黃勁流沙

鮑魚專門店尚鮑繼鮑魚奶黃、茅台朱古力軟心後，今年再下一城，推出全新松露流沙奶黃迷你月餅，流沙奶黃餡入面還有意大利鮮松露及松露醬，香滑而濃郁。

首創鷹嘴豆餡素滋味

鴻福堂今年也搞搞新意思，推出全港首創的鷹嘴豆蛋黃月餅，利用健康的豆蓉來代替蓮蓉，配以藜麥、蕎麥、莧菜籽、黑小米、奇亞籽做的餡料，營養豐富又有口感。

嗜辣者必試川式辛香

川菜餐廳麻辣派對今年首推麻辣五仁月餅，以青紅花椒、二荊條等作調味，製作出麻中帶辣的月餅。特別的是用菜籽油取代豬油，拼棄金華火腿，選用瓜子仁、杏仁、芝麻仁、核桃仁及腰果仁作五仁，再加點欖仁和蜜餞來增加香氣和層次，驚喜十足！

酒香醇厚冰皮

中菜館唐宮小聚和新加坡糕點師傅Daniel Tay合作，推出全新創意月餅──尊品三色冰皮，包括柚子馬天尼、冧酒提子黑朱古力和斑蘭椰糖3款口味，除了以酒入饌，還有1款富南洋風味，適合平時都愛嗒翻杯的巴絲打。

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自家新味

層次豐富朱古力味力

比利時朱古力品牌GODIVA今年全新推出6款不同口味的朱古力月餅，包括有桂花豆沙牛奶朱古力、覆盆子玫瑰風味、生薑杧果黑朱古力、百香果榛子牛奶朱古力、抹茶柑桔白朱古力及椰蓉夏威夷果仁黑朱古力，部分配搭相當新穎，自問是朱古力控的怎可以錯過呢！

鳳梨真味

中環高級中菜廳國金軒今年推出精品四藝迷你月餅，有4款口味，除了金沙奶黃迷你月餅、玫瑰醬洛神花奶黃月餅以及黑芝麻蛋黃月餅外，還新增了古早鳳梨味，利用新鮮菠蘿煮成餡料，帶果香的酸甜度剛好，入口煙韌。另外還新推出「月下．唯美」月餅茗茶禮盒，內裏有至尊六黃白蓮蓉月餅，最啱多人同享。在8月16日前可享約78折，8月17至22日則有約88折優惠。

鹹香芝士

流心奶黃月餅大家吃得多，美心餅店今年就推出流心芝士月餅，品牌選用北歐高打芝士（Gouda Cheese）製作，入口有濃郁的果仁及果香氣息，帶點微鹹，口感亦豐富得多。另一款不能錯過的是全新的拔絲蓮蓉月餅，毋須加熱亦可拉出鹹蛋黃絲，新鮮感十足。

清甜無花果

本地品牌奇華餅家今年全新推出迷你無花果果仁月餅，選用來自土耳其的無花果乾，配以椰棗、杏脯、腰果、美國核桃、杏仁和小紅莓，口感豐富又營養十足。由即日至10月1日期間，指定信用卡選購滿指定金額可享8折優惠。

搶眼黃黑配

廚藝精湛的大師姐今年推出全新的蛋黃黑芝麻月餅，自家人手炒香黑芝麻後磨碎製成麻蓉，配以油水十足的鹹蛋黃，切開時見黑色芝麻蓉與金黃鹹蛋黃，形成強烈對比，入口質感軟滑而濃郁。