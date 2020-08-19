夫妻嘈交！葉蒨文阿Lam互相妥協唔記仇

歌手葉蒨文（Sally）昨晚與創作人陳恩碩（Tom）在8號風球下齊齊開live，Sally更自備紅酒到對方家，兩人邊飲酒邊談天。見到Sally戴上草帽及耳環，簡單身穿T恤都明艷照人。

兩人上年合作林子祥（阿Lam）演唱會，Tom笑言驚阿Lam早睡，故就邀Sally先上來談天，下次才邀阿Lam。上年演唱會以音樂劇形式，Tom笑言發現Sally與阿Lam的想法幾不同：「Sally成日會問呢個講緊咩？呢個做乜嘢？有一次睇完啲歌衫，佢仲嚇到傻咗。」Sally笑言：「其實都好，你哋傾完，我以外人身份可以畀到意見，好彩你接受。」

Tom還大爆當時開會更開到差點吵架：「大家開大會講rundown，中後段Sally補充，期間阿Lam突然暫停我哋，佢有佢嘅諗法，我哋真係開到有啲嗌交咁滯，其他人即刻唔敢出聲。」Sally坦言與阿Lam曾為演唱會意見不合：「我同佢有衝突時，我有咩感受一定要話畀佢聽，要講真話，佢鬧我或點癲我都會接受，因為我一定要講感受，我係代表觀眾感受，後尾有啲佢肯聽我講，但有啲就唔肯，如果佢好堅持嗰啲一定要畀佢。」

講到平時與阿Lam的相處，她表示兩人工作方面冇咩拗撬，會互相妥協：「好難同佢拗，佢都唔出聲，佢最多嬲，一係發脾氣，一係嬲，呢幾年嬲啲囉，其實佢冇乜脾氣，好多嘢大家相處佢都同意，如果佢唔同意就會堅持自己，所以冇得拗。」講到兩人冇隔夜仇，她謂：「因為嗌交原因係希望件事好，唔係為自己，係為件事，唔係針對人，就唔會有心病，唔小氣咪得。」

工作方面，她透露最近搞了個campaign，希望可以把正能量傳播開去。直播期間飲了酒的她全程心情興奮，有些面紅紅，見到網民留言更重遇16歲時的同學，又笑言想乘機搵番個男同學：「佢係我嘅英雄，細個時人哋取笑我，佢會走出嚟保護我。」而網友問她下月生日怎樣慶祝？她就謂會留家，因現時大家只能留家。