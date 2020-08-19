又被網民寸！范瑋琪「唱歌不能讓你一身名牌」論惹爭議

台灣女星范瑋琪，早前因台灣口罩禁止出口措施，向高官發表了言論後遭到抨擊，風波暫緩，她又惹來是非。她在社交網上載一張錄音室正在錄歌的相片，並以「八點」寫下一封「給摯愛唱歌愛健康的人」的信件，再次遭到網民狙擊。信件內容大致表示：「唱歌不能讓你大富大貴，但可以讓你活得精彩」、「唱歌不能讓你一身名牌，但可以讓你比同齡人更年輕」、「唱歌不能讓你天天燕窩魚翅，但可以讓你遠離疾病」、「唱歌不能讓你沒有煩惱，但可以讓你簡單幸福」、「唱歌不一定能成就你的將來，但卻能讓你享受現在」等。

不少網民對她的言論有所意見，希望她發文前要先斟酌：「我很喜歡你，但是有時你說話真的要斟酌，你說唱歌不能讓你大富大貴，不能讓你穿名牌....倒想問問，你現在那麼優越的生活，黑人（丈夫陳建州）影響力愈來愈大，這都是因為你唱歌你是演藝人員，才得來的，你如果就是一個超市裏努力工作的人，你能有這些麼？你忘記了你老公網上晒得他的那些車？哎，說話要斟酌，你已經被你的言論害慘了，要吸取教訓。」

當然亦有她的粉絲力撐，表示很期待她的新歌，亦有網民重翻舊帳，表示：「唱歌不能得到的，送送口罩就補足了！」