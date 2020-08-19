真無線藍牙耳機　突破性隔音降噪技術

【營業資訊】隨着科技日新月異，大眾對藍牙耳機的要求也愈來愈高，音質要高階、操作要方便、隔音要出色、設計要時尚。Panasonic 首次推出兩款全新真無線藍牙耳機RZ-S300W 及 RZ-S500W，RZ-S300W設有黑白兩色，體積輕巧易攜，卻五臟俱全。配備獨有的藍牙天線連接技術，有效保持藍牙耳機連接穩定不受外界干擾。此外，RZ-S300W 及 RZ-S500W採用左右獨立訊號系統，左右聽筒各自接收信號，比傳統接駁型系統更可避免左右聲音不平衡，讓你能無阻礙地享受最優質的音樂。完成充電後，RZ-S300W更可連續播放多達30小時，適用於長程交通途中的消遣。

較高階的RZ-S500W更配備獨有的雙混合降噪技術，從耳機外部到內部都能夠準確地消除雜音，隔音表現比傳統藍牙耳機佳。不受時間和空間的限制，隨時隨地都能夠沉醉於優質的音樂中。RZ-S300W 及 RZ-S500W 更採用高性能MEMS麥克風，用家通話時，可抑制風聲的影響，同時又能有效地傳遞信息，保持用家通話質量清晰。

RZ-S300W 及 RZ-S500W亦支援環境音模式，用家可因應個人需要，立即由「降噪」模式切換至「環境音」模式，聽音樂同時接收外界聲音，方便與別人溝通，及避免過分沉醉於音樂世界而忽略外界訊息，釀成意外。RZ-S300W 及 RZ-S500W機身圓形可舒適地緊貼耳朵，減少因長時間佩戴而引致耳朵不適或疼痛。用家亦可透過「Panasonic Audio Connect」免費應用程式配對耳機及更改其他設定，萬一遺失了耳機，用家也可使用「尋找耳機」功能，即時追蹤它的位置。用家可以通過耳機來啟用智能手機的語音助手功能，例如Siri和Google Assistant，RZ-S300W 及 RZ-S500W亦具有IPX4同等標準的防濺耐水功能，更耐用可靠。