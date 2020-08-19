情侶對戒賀相愛廿年　蔣怡日煮三餐翁狄森戥辛苦

珠寶設計師翁狄森（Dickson）為慶祝與名模老婆蔣怡（Coco）相愛20周年，特別在其中環店舉行發布會，送Coco情侶對戒和耳環，他說：「對戒一凹一凸，寓意現代婚姻夫妻要互相包容，關係才會順暢；天鵝造型耳環，代表愛情純潔。」

兩人拍拖13年，至2013年結婚，當時他們沒有擺喜酒，只與屋企人食飯，故Dickson原想趁自己11月生日，計劃補擺喜酒，卻又遇上疫情，今年也難做到，問到未能如願補擺喜酒會否感失感？Coco說：「去唔到旅行有啲失望，原本擺酒連旅行，後尾退而求其次訂酒店度假都去唔到，依家乜都無呀！」Dickson稱每年一次上郵輪亦無法達成，笑言會送更多珠寶給Coco補償氹她開心，又讚老婆這7個月以來每天在家炮製三餐好辛苦，希望疫情盡快過，可以帶老婆出街勁食一餐。Coco甜笑說：「佢成日話為咗食我夜晚嗰餐，中午唔食留肚，因為我餐餐唔同。（諗菜色諗到頭爆？）款式大把貨，只係無時間，因為嚟緊小朋友開學，會好頭痛，安排網上教學和功課，到時會少啲時間買餸煮飯。」她說為免小朋友在家太悶，已盡量安排不同娛樂給他們，訓練體能，已想盡辦法。

問到是否想子女盡快開學？Coco說：「梗係想，原本諗得好好，幫佢兩個報讀全日班，我就全日好得閒，點知⋯我計劃用跑步機跑步，鍛煉身體，依家跑步機放晒雜物，變咗晾衫架、雜物架。」