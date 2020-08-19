超想要！至尊聯名Pat McGrath出唇膏！

我知我知，潮牌Supreme一向多跨界聯名！但一直都只係見佢同啲衫褲鞋襪或家具家品之類的單位玩Crossover，少見佢同美妝品牌合作出妝品。但這個潮界聯名大王近日竟宣布與歐美彩妝大師Pat McGrath攜手推出唇膏，唔通一直有傳Supreme會進軍美妝界的消息係真嘅？

辜勿論以上傳聞的真實性有幾高，今次的唇膏聯名企劃已足以掀起話題！事關聯名對象Pat McGrath大有來頭，屹立時尚美妝界逾廿年的她，曾被時尚雜誌《Vogue》譽為「全世界最有影響力的化妝師」。她也是全球多個時裝周御用的彩妝師，合作品牌包括Prada、Dior、Gucci、Maison Margiela、Yohji Yamamto等，在彩妝界早就是蜚聲國際的時尚彩妝教母。5年前，她創辦同名品牌「Pat McGRATH LABS」推出自家彩妝產品，其中奢華金色嘴唇的唇膏更成為品牌招牌作，讓化妝控趨之若鶩。

而今回Pat McGrath與Supreme聯名推出的唇膏，設計上可謂集兩家之大成。首先唇膏盒是以紅色為主調，盒上印有Supreme Logo及奢華金色字體。打開盒後所見的唇膏身亦同樣精彩，除了外殼上印有Supreme Logo，Pat McGrath的招牌金色嘴唇亦鑲嵌在唇膏瓶身，十分搶眼！由於今次靈感源自「至尊」的標誌性紅色，所以唇膏色調也採用了醒目的鮮紅色，而且是極具氣場、一搽就顯色的霧面質地。無論是裏裏外外都結合了兩牌的DNA，相信粉絲們都應該唔會錯過入手機會！